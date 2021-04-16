Глава Минздрава: От неправильного применения иссык-кульского корня можно умереть

Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев признал, что при неправильном применении отвара иссык-кульского корня человек может умереть. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Министр здравоохранения рассказал, что Садыр Жапаров еще в марте прошлого года написал Сооронбаю Жээнбекову, что есть иссык-кульский корень, настойкой которого издревле лечились кыргызы. «Отец Садыра Нургожоевича научил его, как правильно определять дозу и как правильно давать. И при первой волне в июле Садыр Нургожоевич обратился ко мне, рассказал о пользе корня. Я дал родственникам, и им стало легче. А во время второй волны я уже сам обратился к нему. Под руководством Садыра Нургожоевича начали кипятить, дозировать, разливать в баклашки», — сказал он.

Алымкадыр Бейшеналиев добавил, что уже вылечено более 300 больных. «Сейчас те врачи, которые лечат настойкой, каждый день заполняют клинические протоколы. Садыр Нургожоевич прочитал лекцию, как надо применять настойку, чтобы не погибнуть. Нельзя принимать в холодном виде, только в горячем», — сказал он.

Министр добавил, что президент лично определяет дозировку, потому что «каждый корень отличается от другого».

Отметим, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров предлагает лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Осенью 2020 года он заявлял, что знает средства от коронавируса, которыми они лечились в местах заключения.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом.

Иссык-кульский корень (Борец джунгарский, или Аконит джунгарский (лат. Aconítum soongáricum) — многолетнее травянистое растение. Крайне ядовит, считается, что применение его в медицине опасно для жизни даже при традиционном наружном применении.