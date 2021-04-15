Акция протеста в Пригородном. На переговоры с женщинами прибыл вице-премьер

Женщины, ранее заявившие об акте самосожжения, по-прежнему находятся в здании айыл окмоту, расположенном в селе Пригородном.

На место приехал вице-премьер-министр, министр экономики и финансов Улукбек Кармышаков.

Сегодня 15 женщин заявили, что готовы устроить акт самосожжения. Они облили себя бензином и принесли с собой газовый баллон. Одна из участниц акции сообщила ранее 24.kg, что три года назад женщины брали деньги под проценты у частных лиц и коммерческих банков, но не смогли вовремя выплатить кредиты. Все участницы акции являются матерями-одиночками и требуют отменить долги по процентам, накопленные за три года.