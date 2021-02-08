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Общество

Мэрия Бишкека может взять гостиницу «Иссык-Куль» на свой баланс

Мэрия Бишкека может взять гостиницу «Иссык-Куль» на свой баланс. Об этом стало известно на очередной сессии БГК.

Как отметил исполняющий обязанности мэра Балбак Тулобаев, гостиницу с 2005 года не могут восстановить.

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«В то же время город должен расти, надо привлекать инвестиции. Правительство, управделами президента просят взять ее», — сказал он.

Балбак Тулобаев отметил, что в действующем законодательстве не указан уполномоченный орган по обеспечению выявления, учета, охраны, реставрации, а также утверждению списков объектов историко-культурного наследия местного значения на территории Бишкека. Проектом постановления предлагается определить им мэрию столицы.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182619/
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