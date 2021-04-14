Названа причина смерти сотрудника МИД Бахтияра Шакирова

Сотрудник Министерства иностранных дел Бахтияр Шакиров умер от анафилактического шока. Об этом сообщил министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев в эфире программы «Уроки парламентаризма».
Он отметил, что после сообщения в соцсетях, что сотрудник МИД умер после вакцинации от COVID-19 на несколько дней пришлось приостановить кампанию.
«Провели расследование, судмедэкспертиза установила, что он умер от анафилактического шока после укола антибиотика. Временно отстранены от должности директор НЦОМиД, главврач, заведующая ЛОР-отделением и медсестра», — сказал он.
Алымкадыр Бейшеналиева назвал большой ошибкой, что взрослому человеку ставили капельницу в детской больнице. «Кроме того, до введения антибиотика нужно делать пробу», — сказал он.
Ранее стало известно о кончине 39-летнего Бахтияра Шакирова. По данным милиции, 1 апреля примерно в 00.14 поступило сообщение из Национального центра охраны материнства и детства о том, что скончался мужчина примерно в возрасте 40 лет.
Установлено, что 39-летний Бахтияр Шакиров пришел в НЦОМиД 31 марта примерно в 22.30 со своими лекарствами. Он хотел, чтобы ему поставили капельницу и сделали уколы. После процедур он почувствовал себя плохо и, несмотря на первую медицинскую помощь медсестры, потерял сознание и скончался на месте.