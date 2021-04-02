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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Работник МИД скончался после вакцинации. Минздрав отрицает (обновлено)

Заместитель директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Кыргызстана Бахтияр Шакиров скончался вчера, 1 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе посольства КР в России.

Причина смерти пока неизвестна.

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Бывший пресс-секретарь Минздрава Елена Баялинова на своей странице в Facebook разместила сообщение.

«Как стало известно после звонка родственников 39-летнего покойного на мой телефон утром 2 апреля, накануне он прошел вакцинацию от COVID-19 и был в числе первых, кто получил вакцину SinoPfarm компании China Biotekсhnology Go LTD, поступившую в КР 19 марта в количестве 150 тысяч доз. Бахтияр Шакиров собирался отбыть на курсы усовершенствования в Москву, поэтому решил обезопасить себя и пройти прививочную процедуру. Я думаю, что по горячим следам случившегося Минздрав КР должен провести объективное служебное расследование и сообщить о его результатах, а медикам страны надо взять этот факт на вооружение и тщательнее обследовать подлежащих вакцинации граждан, чтобы избежать новые потери от возможных реакций и осложнений», — написала Елена Баялинова.

В Министерстве здравоохранения и социального развития не сразу прокомментировали произошедшее.

Позже в Минздраве ответили на запрос журналистов. Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев заявил: «Причина смерти будет известна через некоторое время после гистологических исследований. Сам раздобыть вакцину человек не мог. И никто не мог сделать вакцинацию в детской больнице ночью».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188519/
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