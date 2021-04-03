11:42
USD 84.80
EUR 99.91
RUB 1.11
Общество
Сюжет: COVID-19

Смерть сотрудника МИД. Стала известна предварительная причина гибели чиновника

По предварительной версии, у скончавшегося сотрудника МИД Бахтияра Шакирова была сердечно-сосудистая недостаточность. Об этом 24.kg сообщил председатель комиссии по выявлению причины смерти чиновника Амантур Джумаев.

Читайте по теме
Смерть сотрудника МИД. Временно отстранены от работы директор НЦОМиД и главврач

По его словам, для того, чтобы подтвердить действие лекарства или побочных явлений, судмедэксперты взяли анализы.

«Результаты таких исследований обычно становятся известны через месяц. Но из-за ажиотажа Минздрав дал указание, чтобы результаты подготовили в течение двух недель. Со слов родственников, тело Бахтияра Шакирова забрали и отвезли в Иссык-Кульскую область, похороны, скорее всего, пройдут сегодня в селе Корумду. С утра 1 апреля мы создали компетентную комиссию в составе семи человек. Продолжаем работать и сейчас», — рассказал он.

Ранее стало известно о кончине 39-летнего Бахтияра Шакирова. По данным милиции, 1 апреля примерно в 00.14 поступило сообщение из Национального центра охраны материнства и детства о том, что скончался мужчина примерно в возрасте 40 лет.

Установлено, что 39-летний Бахтияр Шакиров пришел в НЦОМиД 31 марта примерно в 22.30 со своими лекарствами. Он хотел, чтобы ему поставили капельницу и сделали уколы. После процедур он почувствовал себя плохо и, несмотря на первую медицинскую помощь медсестры, потерял сознание и скончался на месте.

По данным консультанта Минздрава Елены Баялиновой, накануне он якобы прошел вакцинацию от COVID-19 и был в числе первых, кто получил вакцину SinoPfarm компании China Biotekсhnology Go LTD, поступившую в КР 19 марта в количестве 150 тысяч доз.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188683/
просмотров: 1363
Версия для печати
Материалы по теме
Смерть сотрудника МИД. Временно отстранены от работы директор НЦОМиД и главврач
МИД Кыргызстана обеспокоен: Таджикистан усилил проверки кыргызов в Жерге-Тале
Смерть сотрудника МИД. Посольство КНР осуждает распространение фейка
Вакцинация сотрудника МИД. Минздрав создаст комиссию для выяснения причин смерти
Студент из Кыргызстана погиб в аварии в Китае. Родные просят о помощи
В МИД подтвердили, что Алмазбек Бейшеналиев самовольно подал заявку в ЮНЕСКО
Экс-глава МИД Таджикистана прокомментировал слова Камчыбека Ташиева о Ворухе
Помощник брата Курманбека Бакиева стал замглавы МИД
В МИД прокомментировали ситуацию с кыргызстанкой, избитой членами ОПГ в РК
Задержан директор политического департамента МИД Эрмек Омуралиев
Популярные новости
Ухудшение эпидемиологической ситуации: &laquo;Манас&raquo; отменяет некоторые авиарейсы Ухудшение эпидемиологической ситуации: «Манас» отменяет некоторые авиарейсы
Окончательно.&nbsp;1&nbsp;апреля в&nbsp;школы Бишкека вернутся не&nbsp;все ученики Окончательно. 1 апреля в школы Бишкека вернутся не все ученики
COVID-19. Работник МИД скончался после вакцинации. Минздрав отрицает (обновлено) COVID-19. Работник МИД скончался после вакцинации. Минздрав отрицает (обновлено)
Дело Курсана Асанова. Свидетель об&nbsp;оружии в&nbsp;доме Атамбаева в&nbsp;Кой-Таше Дело Курсана Асанова. Свидетель об оружии в доме Атамбаева в Кой-Таше
Бизнес
&laquo;Наша крыша&nbsp;&mdash; закон&raquo;. В&nbsp;компании &laquo;Акчамат&raquo; опровергают информацию о&nbsp;нарушениях «Наша крыша — закон». В компании «Акчамат» опровергают информацию о нарушениях
Где смотреть лучшие матчи по&nbsp;футболу в&nbsp;прямом эфире? Где смотреть лучшие матчи по футболу в прямом эфире?
Оплачивайте регистрацию на&nbsp;ОРТ онлайн в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Оплачивайте регистрацию на ОРТ онлайн в приложении «Мой О!»
Скандал в&nbsp;&laquo;Кыргыз темир жолу&raquo;. Что говорят о&nbsp;руководстве простые сотрудники Скандал в «Кыргыз темир жолу». Что говорят о руководстве простые сотрудники
3 апреля, суббота
11:42
Незаконное хранение оружия. 19 человек привлекли к уголовной ответственности Незаконное хранение оружия. 19 человек привлекли к угол...
11:27
Контрабанда лимонов. Крупная партия фруктов задержана в Баткенской области
11:20
«Наша крыша — закон». В компании «Акчамат» опровергают информацию о нарушениях
11:08
Ввели в обращение почтовые марки «Фауна Кыргызстана. Азиатский барсук»
11:01
Смерть сотрудника МИД. Стала известна предварительная причина гибели чиновника