Смерть сотрудника МИД. Стала известна предварительная причина гибели чиновника

По предварительной версии, у скончавшегося сотрудника МИД Бахтияра Шакирова была сердечно-сосудистая недостаточность. Об этом 24.kg сообщил председатель комиссии по выявлению причины смерти чиновника Амантур Джумаев.
По его словам, для того, чтобы подтвердить действие лекарства или побочных явлений, судмедэксперты взяли анализы.
«Результаты таких исследований обычно становятся известны через месяц. Но из-за ажиотажа Минздрав дал указание, чтобы результаты подготовили в течение двух недель. Со слов родственников, тело Бахтияра Шакирова забрали и отвезли в Иссык-Кульскую область, похороны, скорее всего, пройдут сегодня в селе Корумду. С утра 1 апреля мы создали компетентную комиссию в составе семи человек. Продолжаем работать и сейчас», — рассказал он.
Ранее стало известно о кончине 39-летнего Бахтияра Шакирова. По данным милиции, 1 апреля примерно в 00.14 поступило сообщение из Национального центра охраны материнства и детства о том, что скончался мужчина примерно в возрасте 40 лет.
Установлено, что 39-летний Бахтияр Шакиров пришел в НЦОМиД 31 марта примерно в 22.30 со своими лекарствами. Он хотел, чтобы ему поставили капельницу и сделали уколы. После процедур он почувствовал себя плохо и, несмотря на первую медицинскую помощь медсестры, потерял сознание и скончался на месте.
По данным консультанта Минздрава Елены Баялиновой, накануне он якобы прошел вакцинацию от COVID-19 и был в числе первых, кто получил вакцину SinoPfarm компании China Biotekсhnology Go LTD, поступившую в КР 19 марта в количестве 150 тысяч доз.