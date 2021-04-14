50 лет на сцене. К юбилею Анатолия Адали в театре проходит фотовыставка

В фойе Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова проходит фотовыставка, посвященная народному артисту КР Анатолию Адали.

На мини-экспозиции можно увидеть архивные снимки, а также несколько афиш спектаклей с участием актера.











Общий стаж работы на сцене у Анатолия Адали — 50 лет, 40 из которых он служит в ГНРТД имени Чингиза Айтматова.

Напомним, к 80-летнему юбилею народного артиста Кыргызстана Анатолия Адали в Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова 16 апреля состоится премьера спектакля «Любовь, замурованная в янтаре».