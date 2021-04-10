К юбилею народного артиста Анатолия Адали состоится премьера спектакля

К юбилею народного артиста Кыргызстана Анатолия Адали в Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова 16 апреля состоится премьера спектакля «Любовь, замурованная в янтаре». Об этом 24.kg сообщили в театре.

Режиссером спектакля по пьесе «Юбилей ювелира», написанной британской актрисой Николой МакОлифф, стал Валерий Крайнов.

«Как узнал, что Константин Богомолов поставил спектакль на юбилей Олега Табакова, я нашел пьесу, прочитал, она мне безумно понравилась. Предложил Анатолию Курбановичу на его юбилей, она ему тоже понравилась. Сам он немножко ее и переработал, пока был на карантине», — рассказал режиссер.

«Название решили тоже изменить, потому что оно больше подходит к нашей трактовке пьесы. Спектакль о любви, любви мужчины к женщине», — отметил Валерий Крайнов.

Анатолий Адали — патриарх. Он заслужил, чтобы к его юбилею специально поставили спектакль. Он один из любимейших актеров не только театра, но и всей страны. На него зритель идет всегда. Художественный руководитель театра Акимбек Текешов

На премьере ожидается официальная часть с поздравлениями юбиляра от гостей из аппарата правительства, Министерства культуры, общественных организаций, других театров.

Фото 24.kg. Анатолий Адали в спектакле «Люди мира сего»

Анатолий Адали родился 17 апреля 1941 года в Маргелане Ферганской области Узбекской ССР.

В Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова служит 40 лет. Более 200 сыгранных ролей в таких спектаклях, как «Он, она, окно, покойник», «Корона мертвеца», «Свадьба не в Малиновке», «За двумя зайцами», «Босиком по парку» и других. Снялся в нескольких фильмах.

Поставил спектакли «Развод по-французски», «Кадриль», «Тайна, унесенная Чингисханом», «Клиническая комедия, или Грехи нашей молодости».

Народный артист Кыргызстана, лауреат множества государственных и международных наград.