Общереспубликанское тестирование дважды в год. Зачем это нужно

Проведение Общереспубликанского тестирования дважды в год дает абитуриентам второй шанс поступить в вузы. Об этом 24.kg сообщила аналитик Центра оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО) Инна Валькова.

По ее словам, в университетах иногда остаются вакантные бюджетные и контрактные места. Есть также масса абитуриентов, которые не смогли по различным причинам вовремя поступить в вуз. Поэтому возникла идея дать им еще одну попытку.

В случае принятия такого решения первый семестр может быть не только осенний, но и зимний. Соответственно, запись на ОРТ будет весной и осенью. Нововведение планируется уже с этого учебного года.

«Абитуриенты должны иметь четкое представление об имеющихся вакантных местах на факультетах. Эти механизмы вузы должны отработать с Минобразования. Говорят, в мире такая практика есть. Для наших вузов это, конечно, определенные вызовы. Мы со своей стороны готовы проводить тестирование. Спрос (на зимний семестр), думаю, будет небольшой», — поделилась своим мнением Инна Валькова.

Отметим, что Минобразования вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства, согласно которому ОРТ для поступления в вузы будут проводить дважды в год.

С 2012-го тестирование стало обязательным при поступлении во все вузы, независимо от формы собственности. Проводит его, согласно итогам тендера, ЦООМО.