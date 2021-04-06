ОРТ для поступления в вузы планируется проводить дважды в год. Министерство образования и науки вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства «Об утверждении нормативных правовых актов в сфере высшего профессионального и среднего профессионального образования и признании утратившими силу некоторых решений правительства».

Как отмечается в справке-обосновании, документ разработан для совершенствования и устранения пробелов в нормативных правовых актах, регулирующих прием абитуриентов в вузы, проведение Общереспубликанского тестирования и порядок распределения государственных образовательных грантов и бюджетных мест.

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В ведомстве отметили, что сейчас в документах, регламентирующих прием абитуриентов на бюджетные места, и по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами ряд норм дублирует друг друга.

«Возникают сложности в применении положений образовательными организациями, так как, например, процедуры приема на грантовое обучение устанавливаются одним положением, на контрактное — другим. В связи с этим Министерство образования и науки провело инвентаризацию нормативных правовых актов, по итогам которой предлагается утвердить один порядок приема в высшие учебные заведения», — пояснили в министерстве.

Министерство образования и науки предлагает утвердить три положения. Во-первых, порядок приема в высшие учебные заведения, в котором отражены все процедуры приема абитуриентов на грантовые и контрактные места с указанием особенностей приема абитуриентов, имеющих право на льготы или преимущества при зачислении. Во-вторых, механизм финансирования обучения студентов образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования. В действующем законодательстве условия финансирования обучения студентов и процедуры возмещения стоимости обучения отражены в двух разных положениях.

Третье — положение об Общереспубликанском тестировании абитуриентов. В него внесены изменения, связанные с предлагаемым механизмом проведения Общереспубликанского тестирования два раза в год.

«Проведение ОРТ и приема в вузы два раза в год предоставит более широкие возможности абитуриентам реализовать свое право на получение высшего образования и эффективно использовать государственные образовательные гранты», — заметили в ведомстве.