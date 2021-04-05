Нападение собаки на ребенка. Состояние мальчика удовлетворительное

Состояние ребенка, которого укусила собака в центре Бишкека, удовлетворительное. Об этом 24.kg сообщил заместитель главного врача Городской детской клинической больницы № 3 Данияр Шайбеков.

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«Его состояние уже стабилизировалось, он в травматологии. Мы вызвали рабиологов (специалистов по профилактике бешенства), они осмотрели мальчика сразу. Никаких лекарств ему не нужно. Но пока неизвестно, была ли больна собака, потому что ее хозяина до сих пор не могут найти», — рассказал он.

Ранее стало известно, что в центре столицы собака напала на детей. Видео опубликовали в социальной сети Facebook. Крупный пес сорвался с поводка и вначале схватил за рукав одного ребенка, после вцепился в ногу школьнику, а затем напал на женщину.

Согласно информации УВД Свердловского района, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 119 «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках. На сегодня ведутся поиски хозяина собаки. Его до сих пор не нашли.

Мэрия просит очевидцев, ставших свидетелями происшествия, сообщить любую информацию о хозяине собаки породы ротвейлер по телефонам: