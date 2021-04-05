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Общество
Сюжет: COVID-19

Журналисты мешают. В Минздраве объяснили медленные темпы вакцинации от COVID-19

За неделю в Кыргызстане от коронавируса привили всего около 600 человек. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, вакцина доставлена в регионы. «По всему Кыргызстану начали прививать. Никаких осложнений, никаких проблем. Все идет нормально, контролируем. Всего на вчерашний день было привито более 560 человек», — сказал глава ведомства.

Отметим, что вакцина двукратная. Первую дозу планировали поставить до 15 апреля. На вопрос, успеют ли медики к этому сроку, Алымкадыр Бейшеналиев ответил: «Вы, журналисты, нам мешаете. После поста Елены Баялиновой мы остановили вакцинацию на два дня. Пока она не извинилась, все люди... Тысячи звонков в день поступают. Что нам делать с людьми, распространяющими неподтвержденную информацию?»

Сегодня темпы ускорятся. Если журналисты не будут нам мешать, думаю, за неделю-две закончим ставить первую дозу.

Алымкадыр Бейшеналиев

Кампания по вакцинации от коронавируса стартовала 29 марта. 150 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm хватит лишь на 75 тысяч человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188778/
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