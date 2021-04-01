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Общество
Сюжет: COVID-19

Вакцина от COVID-19 доставлена в регионы Кыргызстана

В Кыргызстане от COVID-19 привито более 300 человек. Об этом 24.kg сообщила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, в основном это медики. Несколько человек — пенсионного возраста. «Вакцина доставлена в регионы, на следующей неделе начнем прививать повсеместно по стране. Планируем охватить и учителей. К 15 апреля намерены поставить первую дозу препарата», — сказала Гульбара Ишенапысова.

Она отметила, что разработано электронное приложение, где, кроме статистики привитых, регистрируются побочные проявления. Этот вопрос мониторит департамент лекарственных средств.

«За все время было два-три случая небольшого недомогания у привитых, один случай повышения температуры до 37 градусов. Сейчас у них все хорошо. После вакцинации человек находится под наблюдением медработника 30 минут для исключения возможных аллергических реакций. Позже контакт поддерживается три дня, чтобы отследить причинно-следственные связи побочных проявлений. Через три дня с наблюдения снимаем», — пояснила Гульбара Ишенапысова.

В Кыргызстане начался пусковой этап вакцинации китайской вакциной Sinopharm. Ее хватит лишь на 75 тысяч человек. В рамках механизма COVAX Кыргызстан надеется получить 2,6 миллиона доз вакцин от коронавируса. Ожидается и вакцина из России «Спутник V». Сроки этих поставок пока неизвестны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188378/
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