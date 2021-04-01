Линейные ускорители установили, но лечить с их помощью начнут в мае

В Национальном центре онкологии и гематологии установили долгожданные линейные ускорители. Но пациентам еще придется немного подождать, пока их настроят, обучат медиков работать. В центре надеются, что уже в мае начнут лечить больных с их помощью.

Как все начиналось

О необходимости приобретения ускорителей стали активно говорить после того, как общественный фонд «Помогать легко» объявил общенациональный сбор денег на покупку оборудования. Но после того, как в 2017 году компания Centerra Gold выделила $10 миллионов на поддержку онкологической службы, в том числе и на ускорители, сбор закрыли. Однако приобрести аппараты сразу не получилось.

«По соглашению между золотодобывающей компанией и правительством создан фонд поддержки онкологической службы, его учредителем был Минздрав. На этом настояла Centerra для исключения коррупционных рисков. На его счет был перечислен первый транш», — рассказала член попечительского совета Национального центра онкологии и гематологии Гульмира Абдыразакова.

После поступления средств началась подготовка к тендеру.

Было сложно, потому что такое оборудование закупалось впервые, долго готовилась техническая спецификация. Гульмира Абдыразакова

«А потом некоторые общественники стали возмущаться, что это бюджетные средства и фонд не может закупать такое оборудование, хотя его учредителем был Минздрав. В итоге принято решение перевести их на счет казначейства, но мультивалютный счет был создан не сразу, произошла потеря из-за курсовой разницы», — добавила она.

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Гульмира Абдыразакова сказала, что, когда все процедуры завершились, объявили первый тендер. «Но обе компании, принявшие в нем участие, не представили договор о консорциуме. Во втором тендере одна из компаний представила не все документы, вторая стала победителем. К тому же она предложила наименьшую сумму», — отметила она.

В итоге 11 апреля 2019-го заключен трехсторонний договор между Фондом обязательного медицинского страхования, Национальным центром онкологии и гематологии и ОсОО MN Medical OU на поставку двух комплектов линейных ускорителей на сумму $3 миллиона 874 тысячи 778 за счет средств ЗАО «Кумтор Голд Компани».

Пандемия задержала поставку

Директор НЦОиГ Эрнис Тилеков добавил, что по договору установить оборудование победитель тендера должен был в течение года, но началась пандемия, из-за этого поставка оборудования и его инсталляция затянулись.

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«Параллельно шли работы по подготовке бункеров для линейных ускорителей. Построить новое помещение было дорого, решили переделать существующие. Но они находились в здании 60-х годов постройки. Здесь стояло кобальтовое оборудование, для него толщина стен должна быть 1,2 метра . Для современного она не подходит. Чтобы посчитать, какой должна быть толщина стен, какие должны использоваться материалы, обратились к специалистам МАГАТЭ, так как в Кыргызстане таких нет. В конце 2019-го получили от них расчеты, после чего началась разработка технических обоснований для строительства, и в марте 2020 года приступили к ремонтным работам. Но и тут мешала пандемия. Строители болели, предприятия не работали и так далее. Сейчас остались только косметические работы, потому что решили закончить их после того, как все оборудование поставим в бункеры», — рассказал он.

Заведующий отделением лучевой терапии НЦОиГ доктор медицинских наук Рахатбек Аралбаев не скрывает радости, что наконец-то линейные ускорители установили.

Это впервые в истории радиационной онкологии страны прибыли такие аппараты. Они отвечают всем современным требованиям для лечения онкологических больных. Рахатбек Аралбаев

«Аппараты лечат все локализации онкологических больных. У них много функций и энергий: и фотоны, и электроны, которые позволяют лечить как поверхностные, так и глубокорасположенные опухоли, при этом максимально защищают здоровые окружающие ткани вокруг опухоли — у них есть мультикалиматор, который позволяет создавать форму опухоли. И, кроме всего, эти ускорители подходят для лечения детей», — заметил он.

Рахатбек Аралбаев подчеркнул, что в республике большая потребность в применении лучевой терапии. «Рак у нас растет, ежегодно первично выявляется около 5 тысяч больных. Причем более 70 процентов из них — с последними стадиями. А чем сильнее запущена болезнь, тем более ограничивается возможность для радикальных методов лечения, например, хирургических. Поэтому для них используется лучевая терапия», — сказал он.

Помимо двух линейных ускорителей, наццентр приобрел и новый компьютерный томограф, который работает с ними в прямой связке. Как объясняет завотделением, обследование на нем входит в предлучевую подготовку пациента. «Прежде чем брать на облучение, на КТ определяются размер и точное расположение опухоли, ее глубина. Данные исследования поступают к медицинским физикам, где они рассчитывают дозу для лечения», — пояснил он.

Кстати, новенький томограф получилось купить за счет сэкономленных от приобретения ускорителей средств.

Компания предложила цену на 38 миллионов сомов ниже заявленной. «Эти деньги нашей службы, на них было закуплено необходимое оборудование в отделения, проведена модернизация операционных блоков», — добавил Рахатбек Аралбаев.

Кроме того, специально для бункеров закупались специальные двери в Беларуси, источники бесперебойного питания, система охлаждения воздуха и вентиляционная система. В центре отмечают, что это очень дорогое оборудование, поэтому необходимо принять все возможные меры для недопущения каких-то аварийных ситуаций.

Эрнис Тилеков заметил, что в пятницу, 2 апреля, приедет специалист, который проведет калибровку, потом начнется обучение специалистов. Сначала в онлайн-режиме, а потом приедет тренер, который будет обучать на месте. «В первый месяц совместно с нашими специалистами будет принимать пациентов. За смену лечение на двух аппаратах в среднем смогут получать около 120 человек», — сказал он.

«Это не только радиотерапевты, но и медицинские физики, и техники, и инженер-радиолог. И каждого надо обучить, чтобы использовать оборудование», — заключил Рахатбек Аралбаев.