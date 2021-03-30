История Бишкека баатыра. Памятник установили, теперь поменяем название столицы?

Установка в столице памятника Бишкеку баатыру вызвала очередной виток споров о том, существовал ли он в реальности и какое отношение имел к основанию города.

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Ранее журналистка, автор детских книг Нурия Шагапова призналась, что в 1991 году написала легенду о Бишкеке баатыре, которая потом встречалась ей в различных источниках как уже народная.

Стало известно, что буквально на днях заведующий кафедрой истории Кыргызстана и зарубежного Востока Бишкекского государственного университета профессор Доолотбек Сапаралиев опубликовал книгу «Бишкек и Пишбек баатыр: в исторических документах и преданиях». Рецензию на нее написал академик Национальной академии наук, доктор исторических наук, профессор Владимир Плоских.

Пишбек, а не Бишкек

По мнению ученого, автор в специально проведенном научном исследовании на основе изучения новых выявленных более 50 архивных документов и огромного массива фольклорных этнологических материалов, а также критического анализа научных изысканий своих предшественников убедительно установил подлинное имя реальной исторической личности Кенен уулу Пишбека баатыра.

Пишбек баатыр был представителем кыргызского племени солто, издавна населявшего благодатную Чуйскую долину. По сведениям знатока истории кыргызов Белека Солтоноева, он происходил из знатной элитной семьи кыргызских манапов. Владимир Плоских

«Родители Пишбека баатыра были образованными для того времени людьми, о чем свидетельствует имя наречения их детей, внуков и правнуков. Имя сына Пишбек означает «святой предводитель, впереди идущий, удачливый руководитель», — отмечает академик.

Автор книги считает, что искажение кыргызского имени Пишбек (Пишпек), а также некритическое использование различных данных о баатыре привели многих исследователей к ошибочным рассуждениям. По его мнению, отчасти это происходило из-за издержек советского метода исследования и освещения общественных явлений, которые прослеживались и в изучении истории Кыргызстана, а также особенностей народного фольклора, имеющего свойство приспосабливаться к новым потребностям времени.

Кроме того, по мнению Владимира Плоских, Доолотбек Сапаралиев, применив метод вычисления возрастных параметров, принятый в историческом исследовании, установил время рождения исторической личности — 1758 год. Умер Пишбек баатыр в 1845-м, прожив 87 лет (так утверждают люди, называющие себя его потомками).

В книге ученого утверждается, что получение Пишбеком звания баатыра зафиксировано в 1876 году русским чиновником Н. Пантусовым.

Защитник, торговец, основатель

В книге также отмечается, что Пишбек баатыр самоотверженно защищал кыргызский народ и страну от непрошенных завоевателей в событиях 1770-1780-х годов. Кроме того, он занимался торговлей, построил крепость, которая впоследствии стала селением.

«Этот коргон, носивший имя его основателя Пишбека (в русской орфографии — Пишпек), стал для русских властей основанием для преобразования его в город. Впоследствии он стал главным центром Пишпекского уезда, столицей Кара-Киргизской автономной области и Киргизской автономной республики», — подчеркивает Владимир Плоских.

Таким образом, считает Доолотбек Сапаралиев, Кенен уулу Пишбек баатыр вполне может считаться основателем города, а город — носить его имя. Владимир Плоских

Большое внимание в книге уделено потомкам Пишбека баатыра. Автор, ссылаясь на архивные документы, пишет о тех, кто в 1913-1915 годах взял фамилию Пишпеков, в частности, избранный волостным старшиной Восточно-Сокулукской волости Пишпекского уезда правнук Пишбека баатыра Шамбет Кочокбай уулу, его брат Айбаш Кочокбай уулу и другие.

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«Доолотбек Сапаралиев в своей книге приводит уникальные сведения из списка юртовладельцев Алабукинской волости 1874-го, 1882-го и Сокулукской волости 1891-го, где обозначены имена внуков и правнуков Пишбека баатыра. Кроме имен, возрастных параметров всех членов семьи, грамотности, указаны их имущество и даже объем собранного урожая в мешках. Эти данные опровергают утверждение некоторых исследователей о том, что Пишбек и его семья были бедными» людьми«, — продолжает Владимир Плоских.

Не оставил без внимания автор книги «вариант с кумысной палочкой». Доолотбек Сапаралиев считает правомерным утверждение кандидата филологических наук Шаршенбека Уметалиева, который еще в 1970 году указывал на то, что легенды, связанные с домашней утварью для изготовления кумыса — бишкеком (в кыргызской орфографии бышкек, а еще точнее — бышкыч или бышуурам), не имеют никакой связи с имянаречением кыргызского баатыра. Он связывает искажение имени героя и привязкой к предмету с тем, что так его называли татары — Пешкек.

Восстановить имя столицы

Доолотбек Сапаралиев также обращает внимание на то, что в 1991-м Жогорку Кенеш не восстановил первоначальное наименование города — Пишбек (Пишпек), а дал новое — Бишкек. «Автор книги выражает надежду на то, что в силу открывшихся новых обстоятельств и во исполнение справедливых требований общественности конца XX века о возврате первоначального исторического названия теперь депутаты Жогорку Кенеша внесут поправку и восстановят историческую справедливость», — заметил Владимир Плоских.

Академик подытожил, что приведенные в исследовании исторические материалы не оставляют сомнения в том, что Кенен уулу Пишбек был реальной исторической личностью.