Споры о памятнике Бишкеку баатыру: как мифический герой стал основателем города

Монумент Бишкеку баатыру, который устанавливают в центре столицы Кыргызстана, практически с первых дней строительства сопровождают споры. Многие резонно спрашивают, зачем тратить средства на очередной памятник. Другие недоумевают, почему для него выделили зеленую зону, уничтожив часть клумб с розами. Третьи считают, что такого героя, как Бишкек баатыр, вообще никогда не было.

Не так давно на монументе появилась надпись «Бишкек Баатыр — основатель столицы Кыргызстана», что вызвало возмущение у части горожан.

Фото читателя 24.kg. На монументе указано, что Бишкек баатыр был основателем столицы

«Какой еще основатель? Насколько известно, Бишкек баатыр это мифический герой — вымышленный персонаж. Это же смешно, куда смотрят ответственные за установку памятника?» — написал 24.kg читатель.

В письменных источниках не числится

«Бишкек баатыр упоминается только в санжыре и устных преданиях. Притом сведения о его жизни и деятельности в них носят весьма противоречивый характер. Период жизни Бишкека баатыра, предположительно, относят к концу XVII — началу XVIII века. В то же время сведений о нем в российских, китайских, кокандских и других письменных источниках не найдено», — рассказал кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и культурологии КРСУ Павел Дятленко.

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Он добавил, что в постсоветский период в истории республики появилось много новых средневековых персонажей, некоторые из них легендарны.

«Бишкека баатыра связывают с родом, представители которого живут в Чуйской и Таласской долинах. Есть люди, которые считают себя его потомками. Поэтому по частной инициативе и появился памятник, созданный на частные деньги. По моему мнению, нет необходимости ставить памятник в Бишкеке персонажу, который не имеет реально подтвержденных заслуг перед республикой или самим городом», — отметил он.

Как рождалась легенда

Осенью прошлого года журналистка, автор детских книг Нурия Шагапова призналась, что в 1991 году написала легенду о Бишкеке баатыре, которая потом встречалась ей в различных источниках как уже народная.

«В 1991 году я работала в издательстве «Илим» Академии наук. Однажды академик Владимир Плоских, когда особенно дискутировали по поводу переименования столицы, попросил меня написать легенду о Бишкеке. Я перелопатила гору литературы, сказки тоже в том числе, но никакой информации или легенды не нашла. Единственное упоминание встретила в сноске в книге археолога Валентины Горячевой, что Пишпек — бывшая крепость и якобы был такой герой Бишкек. Ну, я и написала про Бишкека баатыра. Наделила его чертами характера, «поселила» в районе Кузнечной крепости, хотела женить на дочери хана, но потом отказалась от этой идеи. В легенде не было упоминания ни о жене, ни о детях. Потом, когда я работала в газете «Чуйские известия», мне разрешили опубликовать историю как сказку-версию. На этом бы дело и закончилось, только когда отмечали 125-летие столицы, я увидела свою легенду в газете «МСН», потом в другой газете. Вот с этого и началось. Просто так герой стал настоящим. Потом один из слуг народа причислил себя к роду Бишкека баатыра, таким образом, легенда оказалась народной. Но это мой вымысел», — рассказала она.

Нурия Шагапова добавила, что, как правило, именами героев называют детей.

Есть Манасы, Семетеи, Сейтеки, Шабданы, Курманбеки и так далее. Но кто хоть однажды встретил человека по имени Бишкек? Нурия Шагапова

Председатель ОО «Бишкек Баатыр» Жамиля Алымбекова с мнением, что такого человека не существовало, не согласна.

«Местность между реками Аламедин и Ала-Арчой, центр современного города, называлась Кенарал (широкий или большой остров). Здесь появились первые кибитки, поселение, лидером которого был Бишкек. Здесь было зимовье. Когда в 1725-х годах на местность напали враги, он собрал войско, ополчение, поэтому ему дали имя баатыр. Тогда ему было около 40 лет. То, что он существовал, доказали историки», — отметила она.

Жамиля Алымбекова добавляет, что является потомком Бишкека. «Наш род называется бишкек, это малый род в составе солто», — добавила она.

Говорят, вот на джайлоо забыли инструмент, которым перемешивали кумыс — бишкек. Но неужели наш город называется именем предмета? Это, конечно, нонсенс. Жамиля Алымбекова

А был ли город

Доктор исторических наук Зайнидин Курманов отметил, что кыргызы, будучи кочевниками, не создавали города, не жили в них. «Поэтому не может быть основателем столицы Бишкек баатыр», — говорит он.

Профессор добавил, что там, где нет письменности, появляются различные сказки, мифы. «Возьмем, например, Манаса. Это мифический герой, но у него есть прототипы — реальные политические деятели Тагай Бий и Мухаммед Кыргыз. О Бишкеке баатыре я не слышал, но и тему не изучал. Раз у него появились потомки, возможно, что-то нашли в родословной — санжыре. Но в то же время есть разные мнения по тому, был ли он в реальности», — добавил историк.

Фото пресс-службы мэрии столицы. Эскиз монумента Бишкеку баатыру

Павел Дятленко отмечает, что сейчас есть несколько версий происхождения названия нашего города.

«По археологическим данным первое городское поселение Джуль появилось на месте современного Бишкека в VI веке нашей эры и существовало до XIII века. Об этом много писала известный кыргызстанский археолог Валентина Горячева. В 1825 и 1864 годах на этой территории основывались военные укрепления. Первый раз это была кокандская крепость, второй раз — казачий пост-пикет. В 1868-м возле пикета появилось поселение крестьян-переселенцев», — отметил он.

Кого именно считать основателем города, зависит от того, от какой из вышеназванных дат мы отсчитываем историю города. Павел Дятленко

«Сейчас история города отсчитывается от 29 апреля 1878 года, когда уездное управление по решению военного губернатора Семиреченской области Герасима Колпаковского было перенесено из Токмака в Пишпек. Бишкек баатыр не упоминается в научных источниках, связанных с перечисленными событиями, поэтому не имеет отношения к основанию города, и, следовательно, надпись на памятнике не соответствует действительности», — отметил он.

В Бишкекглавархитектуре сообщили, что главному архитектору проекта памятника и общественному объединению «Бишкек баатыр» направлено письмо о несоответствии памятника согласованному проекту.

Дело в том, что первоначально в нем отсутствовали какие-либо надписи. «Историки расходятся во мнениях и научно доказанных сведений о том, что основателем города является именно он. В связи с чем рекомендовано ограничится надписью на памятнике Бишкеку баатыру», — отметили в БГА.