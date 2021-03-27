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Общество
Сюжет: COVID-19

Третья волна COVID-19. Нужно ли вводить карантин? Опрос

Количество случаев COVID-19 в мире растет пятую неделю подряд, рост смертности от вируса также вызывает озабоченность, такие данные приводит ВОЗ.

Соседние страны уже вводят карантинные ограничения. В Алматы (Казахстан) с 20 марта ограничена работа общественного транспорта, запрещены туристические перевозки и спортивные мероприятия со зрителями, приостановили работу театры, кинотеатры, концертные залы, развлекательные центры, компьютерные клубы, детские и взрослые образовательные центры, детские развлекательные центры, банкетные залы.

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В Кыргызстане тоже отмечается рост заболеваемости. Число выявленных новых заболевших каждый день переваливает за 100. А 24 марта был рекорд — зарегистрировали 115 случаев заражения коронавирусом.

Однако власти, несмотря на резкий скачок цифр в статистике, заявляют, что карантин пока вводить не будут. Накануне на брифинге вице-мэр Айжан Чыныбаева сообщила, что речи о локдауне пока нет, но усилены проверки субъектов предпринимательства. Магазины, торговые центры, школы и другие места массового скопления людей проверяют на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

24.kg решило узнать мнение читателей: считаете ли вы, что в Кыргызстане или отдельных городах и районах необходимо вводить карантин?

Нужно ли вводить карантин в связи с ростом заболеваемости COVID-19?

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187751/
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