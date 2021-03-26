Период сейсмоактивности. Готов ли Кыргызстан к землетрясению?

Территория Кыргызстана подвержена риску землетрясений интенсивностью восемь-девять и более баллов. Начиная с 2000-х годов ученые постоянно предупреждают о вероятности крупного сейсмического события.

Выдержат ли строения такие возможные потрясения и почему здания школ и детсадов наиболее уязвимы? Об этом 24.kg рассказал ректор Международного университета инновационных технологий, президент Международной ассоциации экспертов по сейсмостойкому строительству Улугбек Бегалиев.

Фото из личного архива Улугбека Бегалиева

— Улугбек Турдалиевич, готовы ли мы к серьезному землетрясению?

— Я бы сказал, что нет. Быть готовым означает проведение множества мероприятий, начиная с обучения, как вести себя при землетрясении, и подготовки специалистов и заканчивая качественным проектированием и строительством зданий, сооружений на сейсмоопасных территориях.

У людей короткая память. Во время вспышки COVID-19 все начали строго соблюдать нормы гигиены, а через какое-то время все постепенно забылось — сегодня мало кто носит маски, дезинфицирует руки до и после посещения общественных мест. Так и в сфере сейсмостойкого строительства.

В 1992 году, после сильного Суусамырского землетрясения, население начало понимать важность сейсмической безопасности. Люди осторожно выбирали участки для строительства, устанавливали сейсмопояса и вертикальные железобетонные включения при возведении индивидуальных домов. Потом все быстро забылось, вновь началось строительство из глинистых материалов и без антисейсмических мер.

Период повторяемости землетрясений — 100 и более лет.

Я рад, когда у нас происходят небольшие землетрясения малой интенсивности — в пять-шесть баллов. Потому как напряжение выбрасывается малыми порциями энергии, а не накапливается и реализуется через сильное землетрясение.

— Какие меры принимаются для снижения существующего риска землетрясений?

— Действует программа по сейсмической безопасности, разработанная Госинститутом сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования Госстроя (ГИССИП). В ней предусмотрены меры по сохранению жилищного фонда, увеличению срока его службы.

В настоящее время актуализируются строительные нормы в области сейсмостойкого строительства с учетом последствий сильных землетрясений и зарубежного опыта в техническом нормировании. Разработаны вибромашины, и восстановлена экспериментальная база для проведения испытаний зданий на сейсмические воздействия интенсивностью девять и более баллов.

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Количество индивидуальной застройки (одно-, двухэтажные частные дома) увеличилось. Многие здания возводятся самовольно, без проектной документации и соблюдения строительных норм и правил. Сейсмическая уязвимость таких зданий очень высока.

Если говорить о многоэтажных зданиях, раньше у нас действовали строительные нормы и правила Советского Союза. В начале 1990-х разработаны и введены СНиПы по застройке Бишкека, отдельно — по застройке территории в зоне более девяти баллов.

В 2018 году утвердили новые нормы, в которых пересмотрены расчеты сейсмической опасности площадки строительства. Но эти нормы с трудом вводятся в практику проектирования из-за недопонимания и нежелания обучаться новым правилам.

— В Кыргызстане насчитывается более 2,2 тысячи школ, где обучается примерно миллион детей. Как обстоят дела с сейсмической устойчивостью объектов образования?

— Объекты образования являются наиболее уязвимыми перед землетрясениями. С точки зрения предполагаемых многочисленных человеческих потерь ситуация является даже еще более критичной. Несмотря на то что жилищный сектор обслуживает в шесть раз больше людей, нежели сектор образования, наиболее высокие человеческие потери ожидаются именно в школах.

По статистике, около 1,1 процента лиц, находящихся в школе (учащиеся и преподаватели), подвержены риску гибели в случае землетрясения высокой интенсивности.

Большие ожидаемые человеческие потери объясняются тем, что большинство школьных зданий построено с использованием весьма уязвимых типов конструкций — из глинистых материалов, самана и неармированной каменной кладки.

При поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в 2012-2013 годах в Кыргызстане провели комплексную оценку 806 детских садов и более 2,2 тысячи школ. Определено, что 58 процентов из них построены из кирпича, 21 процент — из железобетонных конструкций. Оставшийся 21 процент зданий — деревянные и из глинистых материалов.

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Более 80 процентов обследованных детсадов и школ имеют низкий уровень сейсмической безопасности. Девять из десяти дошкольных и школьных учреждений не соответствуют стандартам прочности конструкций и нуждаются в скорейшем усилении несущих и ненесущих конструкций.

Исходя из этого, правительство утвердило госпрограмму «Безопасные школы и дошкольные учреждения в КР» на 2015-2024 годы. Она направлена на повышение сейсмической устойчивости и безопасности зданий. Значительный вклад в части снижения риска бедствий и повышения сейсмостойкости зданий и сооружений внес Всемирный банк (ВБ). При его поддержке провели исследование сейсмического риска социальной инфраструктуры.

Итоги оценки показали: наиболее высокие риски разрушения и человеческих жертв от землетрясений магнитудой 7,3-7,5 могут быть в 12 районах республики, расположенных в зоне влияния Ферганского и Иссык-Атинского разломов.

В рамках проекта «Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий в КР» (ERIK), финансируемого Всемирным банком, планируется усилить безопасность и сейсмоустойчивость на первом этапе 10 школ по республике, на втором этапе — более 30.

— Много школ по стране строили методом ашара. Как быть с ними?

— Понятно, что из-за нехватки средств люди строили здания по мере своих финансовых возможностей. Но у этих школ нет проектов, они не отвечают действующим нормам по сейсмостойкости. Вместо них необходимо строить новые.

Кроме ашарного способа, особое внимание нужно обратить на школы типовой серии ИИС 04, которые проектировали в 1960-х годах. Такие здания построены по всей республике. Согласно анализу консультантов ВБ, такие конструкции считаются сейсмически уязвимыми и нуждаются в усилении.

— Как повысить сейсмобезопасность школ?

— Есть несколько вариантов. Можно перенять опыт зарубежных стран (Узбекистана, Индии, Непала, Казахстана), где проводят массовое усиление конструкций школьных зданий, а при нецелесообразности их усиления строят новые помещения.

Следует вести инвентаризацию законодательных и нормативных документов, касающихся проектирования и строительства школьных зданий, учитывать современные требования к архитектуре.

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Пришло время разработать типовые проекты школ на 300, 600 или 1 тысячу ученических мест. Но над этим должна работать целая команда высококвалифицированных специалистов. Должны объединиться проектные и научно-исследовательские институты. Здание должно пройти экспериментальные исследования. После разработки типовых проектов проектировщики могут адаптировать их, исходя из особенности расположения площадки строительства. И только после всего этого заниматься строительством.

Кроме того, должна быть установлена ответственность владельцев школьных зданий. Многие помещения из-за некачественной эксплуатации пришли в неудовлетворительное состояние. Примерами могут служить неорганизованный водосток с кровли, несвоевременная замена или ремонт покрытия крыши и инженерных сетей, некачественное сейсмоусиление несущих конструкций и другое.

И, наконец, нужно вывешивать эвакуационный план при землетрясении, проводить систематические тренировки по подготовке к возможному землетрясению, учить граждан, как вести себя, не поддаваться панике, сохранять спокойствие и быть психологически стрессоустойчивым.