Какие дома окажутся под угрозой в Бишкеке в случае сильного землетрясения

О возможных разрушениях в случае сильного землетрясения в Бишкеке 24.kg рассказал директор Института сейсмологии НАН КР Канатбек Абдрахматов.

По его словам, постройки до 1980-1990-х годов, оказавшиеся в эпицентре, могут не выдержать восьми-девятибалльного землетрясения.

«Особенно если здания и сооружения построены до 1965-го. В 1965 году в Советском Союзе приняли сейсмические нормы строительства, и с тех пор стали строить, скажем так, нормально. К сожалению, в Бишкеке есть еще дома, построенные до 1965-го, и в них проживают люди. Более того, в некоторых зданиях расположены магазины и другие объекты. По улице Киевской, к примеру, есть такие трехэтажные строения», — сказал Канатбек Абдрахматов.

Он отметил, что дома 105-й, 106-й серий, построенные в 1970-1980-е годы, очень крепкие.

«В то время все здания проходили соответствующую проверку. Они выдерживают до девятибалльных событий, как и большинство современных построек. При этом отдельные многоэтажные дома строились в 2005 и 2010 годах недолжным образом. Они, конечно, не выдержат», — пояснил директор института.

Если говорить о нашей столице, то, согласно карте сейсмического районирования, сотрясения силой выше восьми баллов тут не ожидается. Канатбек Абдрахматов

«Даже если произойдет девятибалльное землетрясение, то это случится в горах, в 50 километрах от Бишкека. Пока сейсмическая волна придет к столице, она немного потеряет свою силу. Поэтому абсолютное большинство домов в столице, построенных в последние годы, спокойно выдержат восемь баллов», — уверен он.

При этом директор Института сейсмологии НАН КР разделяет озабоченность горожан относительно качества современного строительства. «Некоторые используют не соответствующую требованиям арматуру. А кое-где я видел дома, где до 7-8-го этажей строят из кирпичей, а выше — из блоков. Это запрещено, поскольку они по-разному отвечают на сейсмические волны. Но это единичные случаи», — резюмировал он.