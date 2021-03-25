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Общество

Период сейсмической активности в Кыргызстане продлится до 2026 года

Период сейсмической активности в Кыргызстане продлится до 2026 года. Об этом 24.kg сообщил директор Института сейсмологии НАН КР Канатбек Абдрахматов.

По его словам, в 2020-м зафиксировано повышенное количество событий силой 5-6 баллов.

«Мы такие не прогнозируем. Это обыденное для нас явление. Особо сильных землетрясений силой 7-8 и более баллов, к счастью, не было. И я не думаю, что это случится в ближайшее время, по крайней мере, до конца года. Хотя вероятность есть всегда», — сказал Канатбек Абдрахматов.

Он напомнил, что период активности начался в 2008 году, тогда землетрясение в селе Нура унесло жизни 75 человек. За это время было еще несколько сильных сейсмических событий, но не разрушительных.

Спад общей сейсмичности прогнозируется после 2026-го и продолжится также около 10-15 лет.

«По статистике, в течение любого года количество землетрясений повышается в мае и в ноябре-декабре. Это объяснимо чисто геологически: в это время происходят некоторые изменения в скорости движения Земли. Но это не значит, что будут обязательно сильные землетрясения, просто увеличивается их количество. Думаю, народ об этом знает и насторожен. Хотя бояться в принципе нечего. Мы часто выступаем и предупреждаем о возможной опасности, поэтому люди знают, как себя вести», — считает Канатбек Абдрахматов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187612/
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