23:53
USD 84.80
EUR 100.29
RUB 1.11
Общество

Пожарить сосиски на вулкане. Фаградальсфьядль превратили в гигантский гриль

Тренд, который задала Ключевская сопка, подхватили ученые из Исландии. Как сообщают зарубежные СМИ, они превратили местный вулкан Фаградальсфьядль в гигантский гриль.

Ученые пожарили сосиски для хот-догов на еще не остывшей лаве, извергнутой вулканом Фаградальсфьядль в Исландии. Вулкан спал более 6 тысяч лет — и, видимо, проснулся исключительно для того, чтобы исландские исследователи могли сделать из него гигантский гриль.

Нужно отметить, что для поджарки булочек Фаградальсфьядль тоже оказался пригоден: правда, на лаву пришлось положить фольгу. Ученые не были бы учеными, если бы не прихватили с собой на пикник бутылочки кетчупа для отдыха с максимальным комфортом (еще и с видом на все еще извергающуюся лаву).

Напомним, извержение вулкана Фаградалсфьядль на исландском полуострове Рейкьянес началось в субботу, 20 марта. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187579/
просмотров: 321
Версия для печати
Материалы по теме
Заглянуть в жерло вулкана: мощное извержение в Исландии сняли с дрона
Выбросы пепла и потоки лавы. На Сицилии проснулся вулкан Этна
Фонтан лавы. На Сицилии произошло извержение вулкана Этна
Как в фильме ужасов: вулкан засыпал тысячи гектаров земли в Эквадоре
Смертельное извержение вулкана удалось заснять туристам в Новой Зеландии
Новое извержение вулкана Стромболи произошло в Италии
Извержение вулкана сняли на видео туристы. Впечатляет
Извержение вулкана на Гавайях сняли с высоты птичьего полета
В Японии началось извержение вулкана Симмоэ
Геологи обнаружили супервулкан, который может убить сто миллионов человек
Популярные новости
Как филиппинка стала кыргызской келин, но&nbsp;к&nbsp;местным обычаям так и&nbsp;не&nbsp;привыкла Как филиппинка стала кыргызской келин, но к местным обычаям так и не привыкла
Развод после аварии. Известные певцы Нурлан Насип и&nbsp;Асель Кадырбекова расстались Развод после аварии. Известные певцы Нурлан Насип и Асель Кадырбекова расстались
Чем болеет Райымбек Матраимов и&nbsp;почему его охраняют непонятные люди Чем болеет Райымбек Матраимов и почему его охраняют непонятные люди
Повышение тарифа на&nbsp;проезд. Почему это нельзя сделать по&nbsp;закону Повышение тарифа на проезд. Почему это нельзя сделать по закону
Бизнес
Предпринимателям: Подключайте виртуальную ККМ&nbsp;&mdash; приложение &laquo;О!Касса&raquo; Предпринимателям: Подключайте виртуальную ККМ — приложение «О!Касса»
&laquo;‎Бай-Тушум&raquo; открыл офис нового формата в&nbsp;центре Бишкека «‎Бай-Тушум» открыл офис нового формата в центре Бишкека
Рынок &laquo;Дордой&raquo; переходит на&nbsp;цифровую платформу Dordoi TW&nbsp;Scorex Рынок «Дордой» переходит на цифровую платформу Dordoi TW Scorex
Купите в&nbsp;кредит газовый котел и&nbsp;получите грант до&nbsp;20&nbsp;процентов от&nbsp;суммы кредита Купите в кредит газовый котел и получите грант до 20 процентов от суммы кредита
25 марта, четверг
23:46
В Китае запустили «панду-поезд» В Китае запустили «панду-поезд»
23:18
Снежный барс попал в фотоловушку на высоте 3 тысячи метров
22:49
Пожарить сосиски на вулкане. Фаградальсфьядль превратили в гигантский гриль
22:28
Рост цен. В апреле в Кыргызстан поступят сахар и масло, закупленные государством
22:05
В русло реки Ала-Арчи в Бишкеке скидывают мусор