Пожарить сосиски на вулкане. Фаградальсфьядль превратили в гигантский гриль

Тренд, который задала Ключевская сопка, подхватили ученые из Исландии. Как сообщают зарубежные СМИ, они превратили местный вулкан Фаградальсфьядль в гигантский гриль.

Ученые пожарили сосиски для хот-догов на еще не остывшей лаве, извергнутой вулканом Фаградальсфьядль в Исландии. Вулкан спал более 6 тысяч лет — и, видимо, проснулся исключительно для того, чтобы исландские исследователи могли сделать из него гигантский гриль.

Нужно отметить, что для поджарки булочек Фаградальсфьядль тоже оказался пригоден: правда, на лаву пришлось положить фольгу. Ученые не были бы учеными, если бы не прихватили с собой на пикник бутылочки кетчупа для отдыха с максимальным комфортом (еще и с видом на все еще извергающуюся лаву).

Напомним, извержение вулкана Фаградалсфьядль на исландском полуострове Рейкьянес началось в субботу, 20 марта.