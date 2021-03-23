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Общество

Заглянуть в жерло вулкана: мощное извержение в Исландии сняли с дрона

В Исландии проснулся вулкан Фаградальсфьядль, пишет medusa.io. Он расположен примерно в 30 километрах от столицы страны Рейкьявика. В первые часы извержения лава разлилась по площади более 1 квадратного километра, это примерно 200 футбольных полей. Извержение снимали на фото и видео, в том числе с дронов.

В связи с извержением на полуострове Рейкьянес был объявлен желтый уровень угрозы, отменены все рейсы международного аэропорта Исландии Кефлавик. В настоящее время извержение вулкана продолжается, хотя и снижается, по мнению Метеорологического управления Исландии. Ведомство сообщает, что угрозы для людей нет.

Как отмечает издание Точка зрения, вулканической активности в этом районе не наблюдалось с 12 века. Извержению предшествовала серия из более чем 40 тысяч мелких землетрясений, зарегистрированных на полуострове в последние четыре недели.

Весной 2010 года на юге Исландии произошло мощное извержение вулкана Эйяфьядлайекюдль, из-за чего в апреле — мае было приостановлено авиасообщение в северной Европе. Из-за отмены рейсов авиакомпании потеряли не менее $200 миллионов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187296/
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