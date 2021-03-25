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Общество

Узаконить участки требуют жители «Келечека» — вышли на митинг в центре Бишкека

К Дому правительства сегодня вышли и жители жилмассива «Келечек». Они тоже требуют узаконить земельные участки, на которых проживают.

По их словам, в 2007 году участки на законной основе им были выделены Свердловской районной администрацией Бишкека. Однако недавно департамент жилищного строительства признал это нарушением со стороны акимиата, так как он не имел права выделять земельные участки. Владельцы участков уже построили дома и теперь судятся с госорганами.

«У нас в прямом смысле отобрали участки. У нас была красная книга, однако ее аннулировали. Мы требуем, чтобы Садыр Жапаров вышел к нам и решил проблему», — сказал Омурбек Ноорузбаев.

Ранее на Старой площади собрались бишкекчане, проживающие вблизи ТЭЦ-2. Они также требуют от властей узаконить участки, на которых проживают.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187560/
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