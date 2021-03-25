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Общество

Еще один митинг. На акцию у Дома правительства вышли жители ТЭЦ-2

Возле Дома правительства митингуют бишкекчане, живущие рядом с ТЭЦ-2, расположенной на юго-западе столицы.

На Старой площади собралось около 100 человек. Они требуют узаконить участки, на которых проживают. Участники акции потребовали, чтобы к ним вышел президент Садыр Жапаров.

«Мы не можем получить лечение, наши дети не могут ходить в школу и получить паспорт, хотя выплачиваем государству все налоги. В своей стране мы оказались чужими. Никакого захвата не было, мы купили участки на свои заработанные деньги. К нам приходили и депутаты парламента, и вице-премьер-министры, и представители мэрии. Каждый раз нам обещают решить проблему, но все безрезультатно. Мы обращаемся к президенту, кроме Садыра Жапарова этот вопрос не решит никто», — сказал Мисираим Канаев.

Митингующие также выразили недовольство заявлением премьер-министра Улукбека Марипова о том, что в случае запуска ТЭЦ-2 необходимо будет переселить 400 семей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187553/
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