Еще один митинг. На акцию у Дома правительства вышли жители ТЭЦ-2

Возле Дома правительства митингуют бишкекчане, живущие рядом с ТЭЦ-2, расположенной на юго-западе столицы.

На Старой площади собралось около 100 человек. Они требуют узаконить участки, на которых проживают. Участники акции потребовали, чтобы к ним вышел президент Садыр Жапаров.

«Мы не можем получить лечение, наши дети не могут ходить в школу и получить паспорт, хотя выплачиваем государству все налоги. В своей стране мы оказались чужими. Никакого захвата не было, мы купили участки на свои заработанные деньги. К нам приходили и депутаты парламента, и вице-премьер-министры, и представители мэрии. Каждый раз нам обещают решить проблему, но все безрезультатно. Мы обращаемся к президенту, кроме Садыра Жапарова этот вопрос не решит никто», — сказал Мисираим Канаев.

Митингующие также выразили недовольство заявлением премьер-министра Улукбека Марипова о том, что в случае запуска ТЭЦ-2 необходимо будет переселить 400 семей.