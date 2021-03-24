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Общество

Суд оправдал блогера Элмира Сыдымана

Суд вынес оправдательный приговор по делу блогера Элмира Сыдымана. Об этом сообщили в Институте Медиа Полиси.

Решение принято сегодня Октябрьским районным судом Бишкека.

Юристы отмечают, что поддерживают оправдательный приговор.

Ранее адвокат Сыдымана сообщил, что экспертиза показала, что в словах обвиняемого нет признаков межрегиональной вражды. В связи с этим гособвинение просило оправдать его.

Напомним, что блогер разместил на своей странице в соцсети Instagram видео, где заявил, что южные регионы — Ош, Баткен и Джалал-Абад — неразвиты. В феврале 2020 года Элмира Сыдымана задержали по подозрению в разжигании межрегиональной розни, но спустя несколько дней отпустили под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187473/
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