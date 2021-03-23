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Общество

Возле Дома правительства митингуют владельцы авто с абхазскими номерами

В Бишкеке возле Дома правительства митингуют владельцы автомобилей с абхазскими номерными знаками.

Около 80 человек вышли на акцию протеста. Они держат плакаты с требованиями решить их проблемы. Протестующие также обращаются к президенту Садыру Жапарову.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане задержано 10 авто с абхазскими номерами. Их владельцы провели митинг.

Позже в ГТС рассказали, что в действиях отдельных лиц, организовавших ввоз на таможенную территорию ЕАЭС в КР транспортных средств с регистрационными номерными знаками Абхазии в целях незаконного эксплуатирования на территории республики без уплаты таможенных платежей и постановки на первичный государственный учет, есть состав преступления, предусмотренный Уголовным кодексом КР, что подлежит помещению в зоны таможенного контроля, а именно на склады временного хранения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187298/
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