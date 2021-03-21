Таможенники рекомендуют кыргызстанцам не приобретать авто с абхазскими номерами

Государственная таможенная служба при Министерстве экономики и финансов Кыргызстана совместно с Главным управлением организации по безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел проводит соответствующие мероприятия, направленные на противодействие незаконному перемещению и эксплуатации на территории республики транспортных средств с регистрационными номерными знаками Республики Абхазия, временно ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Эти автомашины не являются товарами ЕАЭС и находятся под таможенным контролем. Об этом сообщили в ведомстве.

По его данным, временный ввоз транспортных средств из Абхазии осуществляется преимущественно ее гражданами и в меньшей степени гражданами Российской Федерации.

Таможенная служба дает разъяснения:

Подтверждающим временный ввоз документом являются таможенная декларация транспортного средства и пассажирская таможенная декларация. В период нахождения на таможенной территории ЕАЭС временно ввезенные транспортные средства Абхазии в нарушение ограничений, установленных статьями 264, 275 Таможенного кодекса союза, реализуются по доверенности (с правом владения, распоряжения или отчуждения). Согласно пункту 6 статьи 264 и пункту 2 статьи 275 этого кодекса, временно ввезенные транспортные средства должны находиться на таможенной территории союза в фактическом владении и пользовании декларанта (лицо, осуществившее ввоз).

«В действиях отдельных лиц, организовавших ввоз на таможенную территорию ЕАЭС в КР транспортных средств с регистрационными номерными знаками Абхазии в целях незаконного эксплуатирования на территории республики без уплаты таможенных платежей и постановки на первичный государственный учет, есть состав преступления, предусмотренный Уголовным кодексом КР, что подлежит помещению в зоны таможенного контроля, а именно на склады временного хранения», — говорится в сообщении.

Государственная таможенная служба рекомендует гражданам не приобретать временно ввезенные транспортные средства состоящих на регистрационном учете в Республике Абхазия, а также не эксплуатировать данные транспортные средства без соответствующих процедур таможенного оформления и постановки на первичный учет в органах регистрации нашей страны.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане задержано 10 авто с абхазскими номерами. Их владельцы провели митинг.