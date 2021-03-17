Золотоизвлекательная фабрика на Джеруе официально запущена

На месторождении Джеруй состоялся официальный запуск золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ).

Церемония прошла с участием президентов Кыргызстана Садыра Жапарова и России Владимира Путина, а также главы «Группы Альянс» Мусы Бажаева и председателя правления «Банка ВТБ» Андрея Костина. Лидер России участвовал в мероприятии онлайн.

Садыр Жапаров поблагодарил своего российского коллегу за личную презентацию фабрики и отметил, что ее совместное открытие свидетельствует о тесном партнерстве и динамично развивающихся отношениях двух стран.

В свою очередь Владимир Путин поблагодарил президента Кыргызстана за усилия по формированию благоприятного инвестиционного климата и поддержке российских экономических операторов.