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Общество

Золотоизвлекательная фабрика на Джеруе официально запущена

На месторождении Джеруй состоялся официальный запуск золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ).

Церемония прошла с участием президентов Кыргызстана Садыра Жапарова и России Владимира Путина, а также главы «Группы Альянс» Мусы Бажаева и председателя правления «Банка ВТБ» Андрея Костина. Лидер России участвовал в мероприятии онлайн.

Садыр Жапаров поблагодарил своего российского коллегу за личную презентацию фабрики и отметил, что ее совместное открытие свидетельствует о тесном партнерстве и динамично развивающихся отношениях двух стран.

В свою очередь Владимир Путин поблагодарил президента Кыргызстана за усилия по формированию благоприятного инвестиционного климата и поддержке российских экономических операторов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186836/
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