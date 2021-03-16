12:13
USD 84.80
EUR 101.23
RUB 1.16
Общество

Из Ирака в Кыргызстан возвращено 79 детей

На родину, в Кыргызстан, из Ирака возвращено 79 детей. Об этом сообщает МИД.

По данным ведомства, акция прошла в рамках гуманитарной миссии «Мээрим».

Спецборт из Ирака прибыл сегодня. В МИД уточняют, что гуманитарная миссия, направленная на спасение детей, находящихся в крайне опасной для жизни и здоровья ситуации и имеющих право на защиту со стороны государства, является первым репатриационным мероприятием подобного характера и масштаба.

«В рамках целого комплекса мероприятий, включающих серьезную подготовительную работу по репатриации, после длительных переговоров с иракской стороной в конце февраля 2021 года в Республику Ирак с гуманитарной миссией была направлена передовая рабочая группа для проведения соответствующих мероприятий по подготовке возвращения детей на родину», — отмечают в МИД.

Вывоз детей осуществлен с согласия их матерей, оставшихся в Ираке, и волеизъявления родственников в Кыргызстане принять детей в семьи на воспитание. Правительство обещает помощь вернувшимся детям и проведение мероприятий по их скорейшей реабилитации, реинтеграции и возвращению к безопасной мирной жизни.

В организации репатриации поддержку оказали представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в городах Бишкеке и Багдаде, Красный Полумесяц Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186600/
просмотров: 501
Версия для печати
Материалы по теме
Заболеваемость туберкулезом среди детей растет
В Аксыйском районе собаки загрызли новорожденного
Никакого бизнеса. КГМА обещает развивать центр реабилитации для детей
У детей забрали реабилитационный центр на Иссык-Куле. Землю отдали Медакадемии
Мы хотим жить! Дети с редкими заболеваниями обратились к властям страны
В Бишкеке на карантин закрыли школу. Там выявили COVID-19 у детей и учителей
Депутаты озаботились возвращением кыргызстанцев из Сирии
Садыр Жапаров подписал указ о порядке доставки умерших за рубежом кыргызстанцев
В Свердловском районе Бишкека выявлено 18 беспризорных подростков
Рост пневмонии у детей. У чиновников до сих пор нет плана по меднаблюдению
Популярные новости
В&nbsp;муфтияте Кыргызстана определились с&nbsp;датой начала Орозо В муфтияте Кыргызстана определились с датой начала Орозо
Прогноз погоды в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;14&nbsp;марта: снег Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 марта: снег
В&nbsp;Сокулуке родила 15-летняя девочка. Мать подростка отозвала заявление В Сокулуке родила 15-летняя девочка. Мать подростка отозвала заявление
Знаете, какие изменения вносятся в&nbsp;Конституцию? Опрос Знаете, какие изменения вносятся в Конституцию? Опрос
Бизнес
Получайте переводы из&nbsp;&laquo;Сбербанк Онлайн&raquo; Получайте переводы из «Сбербанк Онлайн»
BSK Сapital Group разъясняет детали строительства на&nbsp;участке в&nbsp;6-м микрорайоне BSK Сapital Group разъясняет детали строительства на участке в 6-м микрорайоне
Вице-президент UPT: Наша цель&nbsp;&mdash; расширить сотрудничество между&nbsp;КР и&nbsp;Турцией Вице-президент UPT: Наша цель — расширить сотрудничество между КР и Турцией
&laquo;Книжный портал&raquo; MegaCom: участвуй в&nbsp;акции и&nbsp;выиграй бестселлеры от&nbsp;&laquo;Раритета&raquo; «Книжный портал» MegaCom: участвуй в акции и выиграй бестселлеры от «Раритета»
16 марта, вторник
12:04
COVID-19. Медработнику ИВС ГУВД Бишкека не выплатили компенсацию COVID-19. Медработнику ИВС ГУВД Бишкека не выплатили ко...
11:55
Узбекско-Кыргызский фонд развития приступает к работе. Соглашение подписано
11:54
Депутат требует проверить имущество ректора Аграрного университета
11:39
«Северэлектро» отключит 8 тысяч 500 абонентов за долги
11:34
Из Ирака в Кыргызстан возвращено 79 детей