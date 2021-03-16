Из Ирака в Кыргызстан возвращено 79 детей

На родину, в Кыргызстан, из Ирака возвращено 79 детей. Об этом сообщает МИД.

По данным ведомства, акция прошла в рамках гуманитарной миссии «Мээрим».

Спецборт из Ирака прибыл сегодня. В МИД уточняют, что гуманитарная миссия, направленная на спасение детей, находящихся в крайне опасной для жизни и здоровья ситуации и имеющих право на защиту со стороны государства, является первым репатриационным мероприятием подобного характера и масштаба.

«В рамках целого комплекса мероприятий, включающих серьезную подготовительную работу по репатриации, после длительных переговоров с иракской стороной в конце февраля 2021 года в Республику Ирак с гуманитарной миссией была направлена передовая рабочая группа для проведения соответствующих мероприятий по подготовке возвращения детей на родину», — отмечают в МИД.

Вывоз детей осуществлен с согласия их матерей, оставшихся в Ираке, и волеизъявления родственников в Кыргызстане принять детей в семьи на воспитание. Правительство обещает помощь вернувшимся детям и проведение мероприятий по их скорейшей реабилитации, реинтеграции и возвращению к безопасной мирной жизни.

В организации репатриации поддержку оказали представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в городах Бишкеке и Багдаде, Красный Полумесяц Кыргызстана.