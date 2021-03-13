Знаете, какие изменения вносятся в Конституцию? Опрос

В ноябре 2020 года 80 депутатов инициировали закон о референдуме по изменению Конституции.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.

Сами же депутаты считают себя легитимной властью, которая внесла свой вклад в возвращение страны в правовое поле во время октябрьских событий.

После шквала критики в отношении нового проекта Основного закона тогдашний и. о. президента Талант Мамытов создал конституционное совещание для всестороннего обсуждения документа. В его состав вошли представители научного сообщества, гражданского общества, неправительственных организаций, правоведы, парламентарии, эксперты и другие.

Отредактировав готовый проект Конституции, члены конституционного совещания передали депутатам ЖК.

Затем депутат Бактыбек Турусбеков инициировал референдум по принятию нового проекта Конституции. Документ поступил в Центризбирком 2 марта.

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3 марта депутаты в первом чтении одобрили проект закона о назначении плебисцита на 11 апреля. 11 марта проект прошел в режиме оставшихся двух чтений.

Референдум по принятию новой редакции Конституции пройдет 11 апреля вместе с выборами депутатов местных кенешей. Это значит, что гражданам в этот день предстоит проголосовать за или против Основного закона страны.

Редакция 24.kg решила узнать, ознакомлены ли горожане с проектом новой Конституции и что они о ней думают.

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