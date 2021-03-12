Заболеваемость туберкулезом среди детей растет. Об этом 24.kg сообщила директор Республиканского реабилитационного центра для детей имени Ибн Сина Нургуль Асанова.

По ее словам, раньше в школах абсолютно всем делали пробу Манту, выявляемость заболевших была хорошей.

«Сейчас туберкулина не хватает, Манту ученикам не делают, обращаемость населения к врачам низкая. Ежегодно через нас проходит до 400 детей в возрасте от 4 до 16 лет со всей республики. Центр рассчитан на 100 мест, особенно высокий спрос летом. Принимаем контактных и больных. Лекарства, реабилитация, шестиразовое питание — все бесплатно. Для школьников предусмотрено обучение», — сказала Нургуль Асанова.

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Она отметила, что в обычном режиме учреждение заработало с 1 февраля. За это время 12 детей уже выписали с выздоровлением. Сегодня на лечении находится 35 детей.

«Мы находимся около озера Иссык-Куль, морской воздух плодотворно действует на органы дыхания. Такой центр однозначно необходим. Медакадемия нам очень хорошо помогает. Летом предоставили 40 кислородных концентраторов, дали моющие средства и другое. Скоро КГМА привезет рентген-аппарат, наш — 1965 года выпуска, денег на приобретение нового оборудования у нас нет», — добавила Нургуль Асанова.

Здание центра построено в 1937-м.

Ранее глава ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев заявил, что центр, находящийся в Чолпон-Ате, Минздрав передал в ведение КГМА под учебную базу для иностранных студентов, а детей отправили по домам.

Ректор Медакадемии пояснила, что там появится клиническая база, а для развития самого центра привлекут инвестиции.