У детей забрали реабилитационный центр на Иссык-Куле. Землю отдали Медакадемии

Детей, переболевших туберкулезом, лишили реабилитационного центра на Иссык-Куле. Об этом 24.kg сообщил глава ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев.
По его словам, приказ о передаче Республиканского реабилитационного центра для детей имени Ибн Сина в ведение Кыргызской государственной медицинской академии подписан в июле 2020 года тогдашним главой Минздрава Сабиржаном Абдикаримовым.
В разгар пандемии. Забот с коронавирусом, видимо, было тогда мало. В тот период министр сам болел ковидом. Каким образом он подписал приказ, не понимаю.Айбар Султангазиев
«Ежегодно в центре проходили реабилитацию до 400 детей, переболевших туберкулезом, завершивших курс лечения или находящихся на амбулаторном лечении. Многие пациенты были с лекарственно-устойчивой формой. До середины февраля там находилось 32 ребенка. Их всех выгнали по домам. Это единственное место, где дети могли проходить такое лечение и реабилитацию», — отметил Айбар Султангазиев.
Он добавил, что прием-передачу осуществляли еще в ноябре 2020 года. «Мы требуем отменить приказ, сохранить это учреждение как базу для детей. Правоохранительные органы должны проверить обоснованность передачи центра. Это
Сабиржан Абдикаримов от комментариев 24.kg отказался, сославшись на болезнь. «Обоснование было, надо поднимать материалы», — сказал он.