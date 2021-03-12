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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

У детей забрали реабилитационный центр на Иссык-Куле. Землю отдали Медакадемии

Детей, переболевших туберкулезом, лишили реабилитационного центра на Иссык-Куле. Об этом 24.kg сообщил глава ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев.

По его словам, приказ о передаче Республиканского реабилитационного центра для детей имени Ибн Сина в ведение Кыргызской государственной медицинской академии подписан в июле 2020 года тогдашним главой Минздрава Сабиржаном Абдикаримовым.

 В разгар пандемии. Забот с коронавирусом, видимо, было тогда мало. В тот период министр сам болел ковидом. Каким образом он подписал приказ, не понимаю.

Айбар Султангазиев 

«Ежегодно в центре проходили реабилитацию до 400 детей, переболевших туберкулезом, завершивших курс лечения или находящихся на амбулаторном лечении. Многие пациенты были с лекарственно-устойчивой формой. До середины февраля там находилось 32 ребенка. Их всех выгнали по домам. Это единственное место, где дети могли проходить такое лечение и реабилитацию», — отметил Айбар Султангазиев.

Он добавил, что прием-передачу осуществляли еще в ноябре 2020 года. «Мы требуем отменить приказ, сохранить это учреждение как базу для детей. Правоохранительные органы должны проверить обоснованность передачи центра. Это 36 гектаров золотой земли на въезде в Чолпон-Ату, на берегу озера Иссык-Куль. Раньше центр был структурным подразделением Национального центра фтизиатрии. Сейчас, по моей информации, его будут использовать под учебную базу для иностранных студентов Медакадемии. Чисто бизнес-проект. Сомневаюсь, что там планируют лечить наших граждан или обучать местных студентов», — предположил Айбар Султангазиев.

Сабиржан Абдикаримов от комментариев 24.kg отказался, сославшись на болезнь. «Обоснование было, надо поднимать материалы», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186209/
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