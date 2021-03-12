Никакого бизнеса. КГМА обещает развивать центр реабилитации для детей

Кыргызская государственная медицинская академия сохранит центр реабилитации для детей, переболевших туберкулезом, и привлечет инвестиции для улучшения условий работы. Об этом 24.kg сообщила ректор академии Индира Кудайбергенова.
По ее словам, отделение никто не закрывал. В настоящее время около 30 детей продолжают лечение. Коллектив тоже сохранен, ушла только заведующая.
«Но ее попросили уйти сами сотрудники. Они же и выбрали нового главного врача. Во время пандемии коронавируса в центре была организована красная зона, где работали ординаторы КГМА. Мы обеспечили медиков СИЗ, оборудованием, всем, чем смогли. Сейчас там будут работать наши специалисты. К примеру, не было рентгенолога, теперь есть», — сказала ректор вуза.
Начались происки, атака тех людей, кто хотел приватизировать центр. А теперь, наоборот, все находится под контролем государства и Минздрава.Индира Кудайбергенова
«Никаких иностранных студентов там не будет. Из
Ранее глава ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев заявил, что детей отправили по домам, а центр, расположенный на Иссык-Куле, отдали под учебную базу для иностранных студентов.