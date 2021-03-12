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Общество

Никакого бизнеса. КГМА обещает развивать центр реабилитации для детей

Кыргызская государственная медицинская академия сохранит центр реабилитации для детей, переболевших туберкулезом, и привлечет инвестиции для улучшения условий работы. Об этом 24.kg сообщила ректор академии Индира Кудайбергенова.

По ее словам, отделение никто не закрывал. В настоящее время около 30 детей продолжают лечение. Коллектив тоже сохранен, ушла только заведующая.

«Но ее попросили уйти сами сотрудники. Они же и выбрали нового главного врача. Во время пандемии коронавируса в центре была организована красная зона, где работали ординаторы КГМА. Мы обеспечили медиков СИЗ, оборудованием, всем, чем смогли. Сейчас там будут работать наши специалисты. К примеру, не было рентгенолога, теперь есть», — сказала ректор вуза.

Начались происки, атака тех людей, кто хотел приватизировать центр. А теперь, наоборот, все находится под контролем государства и Минздрава.

Индира Кудайбергенова

«Никаких иностранных студентов там не будет. Из 36 гектаров нам передали только пять. На этой земле планируем построить клинику, филиал подготовительной школы для поступления в медицинский вуз для Иссык-Кульского района. В самом центре сделаем ремонт, достроим здание, которое простаивает уже 10 лет. Никакого бизнеса. Это будет клиническая база КГМА, где смогут работать наши преподаватели и практиковаться местные студенты. В будущем хотим там сделать реабилитационный центр для всего населения, особенно для переболевших COVID», — поделилась планами она.

Ранее глава ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев заявил, что детей отправили по домам, а центр, расположенный на Иссык-Куле, отдали под учебную базу для иностранных студентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186225/
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