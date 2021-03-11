11:37
USD 84.80
EUR 100.88
RUB 1.15
Общество

Кадровые перестановки. В Государственной ипотечной компании новый руководитель

Аида Тологонова избрана новым председателем правления Государственной ипотечной компании. Об этом сообщили в ее пресс-службе.

Отмечается, что накануне члены совета директоров АО «Государственная ипотечная компания» провели заседание. Они избрали новым председателем правления компании Тологонову Аиду Бейшеналиевну. Экс-председатель правления Эльмира Абжапарова освобождена от занимаемой должности на основании поданного заявления по собственному желанию. 

«Аида Тологонова имеет большой опыт работы в Государственной налоговой службе, Национальном агентстве по предупреждению коррупции, а также в частных структурах в качестве финансиста и бухгалтера», — сообщили в ГИК.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186053/
просмотров: 971
Версия для печати
Материалы по теме
Госипотечной компании не хватает денег. Послов просят помочь
Скандал в ГИК. В компании ответили на жалобы уволенных сотрудников
Скандал в ГИК. Сотрудники судятся и жалуются на необоснованные увольнения
В Кыргызстане отсрочку по выплате ипотеки получили более 1 тысячи человек
В ГИК опять скандал. Сотрудники заявляют, что нарушения законов продолжаются
Госипотечная компания вновь выдает кредиты на жилье. Какие нужны документы
В Жогорку Кенеше спорят — должна ли Госипотечная компания строить жилье
Треть государственных ипотечных кредитов получили сотрудники сферы образования
Кухня размером 1,5 метра. У Госипотечной компании было время изменить проект
В компании «ФинансСофт» рассказали о системе учета кредитов в ГИК
Популярные новости
Омурбек Текебаев выдал дочь замуж. Кого пригласили на&nbsp;свадьбу Омурбек Текебаев выдал дочь замуж. Кого пригласили на свадьбу
Скандал в&nbsp;Оперном. Депутат Жогорку Кенеша предлагает разобраться Скандал в Оперном. Депутат Жогорку Кенеша предлагает разобраться
Неделя-24. Позор Жогорку Кенеша, и&nbsp;как Кыргызстан стал &laquo;несвободной&raquo; страной Неделя-24. Позор Жогорку Кенеша, и как Кыргызстан стал «несвободной» страной
Скандал в&nbsp;Оперном. Ситуацию на&nbsp;балете &laquo;Лебединое озеро&raquo; спасли студенты Скандал в Оперном. Ситуацию на балете «Лебединое озеро» спасли студенты
Бизнес
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; объявляет аукцион ОАО «Кыргызтелеком» объявляет аукцион
Благодарность за&nbsp;вклад в&nbsp;развитие детско-юношеского футбола Благодарность за вклад в развитие детско-юношеского футбола
Не&nbsp;пропустите матчи Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и&nbsp;АПЛ Не пропустите матчи Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и АПЛ
Социальные тарифы для учителей, школьников и&nbsp;студентов от&nbsp;О! Социальные тарифы для учителей, школьников и студентов от О!
11 марта, четверг
11:31
Жаныша Бакиева видели в Алматы и даже сфотографировали. Проверяем Жаныша Бакиева видели в Алматы и даже сфотографировали....
11:24
Новый депутат парламента призвал проверить деятельность НПО
11:16
COVID-19 в мире. Заразились более 117,9 миллиона, умерли более 2,6 миллиона
11:12
ОАО «Кыргызтелеком» объявляет аукцион
11:01
Голосование по референдуму. Дуйшона Торокулова выпустили из СИЗО