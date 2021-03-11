Кадровые перестановки. В Государственной ипотечной компании новый руководитель

Аида Тологонова избрана новым председателем правления Государственной ипотечной компании. Об этом сообщили в ее пресс-службе.

Отмечается, что накануне члены совета директоров АО «Государственная ипотечная компания» провели заседание. Они избрали новым председателем правления компании Тологонову Аиду Бейшеналиевну. Экс-председатель правления Эльмира Абжапарова освобождена от занимаемой должности на основании поданного заявления по собственному желанию.

«Аида Тологонова имеет большой опыт работы в Государственной налоговой службе, Национальном агентстве по предупреждению коррупции, а также в частных структурах в качестве финансиста и бухгалтера», — сообщили в ГИК.