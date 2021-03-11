COVID-19 в мире. Заразились более 117,9 миллиона, умерли более 2,6 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 459 тысяч 775. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 117 миллионов 997 тысяч 454 человека. Больше всего зараженных в США (29 миллионов 152 тысячи 841), Индии (11 миллионов 262 тысячи 707), Бразилии (11 миллионов 202 тысячи 415), России (4 миллиона 302 тысячи 726), Великобритании (4 миллиона 247 тысяч 879), Франции (4 миллиона 22 тысячи 400), Испании (3 миллиона 178 тысяч 442), Италии (3 миллиона 123 тысячи 368), Турции (2 миллиона 821 тысяча 943), Германии (2 миллиона 532 тысячи 855) и Колумбии (2 миллиона 285 тысяч 960).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 66,8 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 246 тысяч 123.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 619 тысяч 379. За сутки показатель вырос на 9 тысяч 574 человека. В том числе в США всего скончались 529 тысяч 213 человек, Бразилии — 270 тысяч 549, Мексике — 192 тысячи 491, Индии — 158 тысяч 63, Великобритании — 125 тысяч 222, Италии — 100 тысяч 811.

В Кыргызстане зарегистрировали 86 тысяч 692 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 270 тысяч 399, Узбекистане — 80 тысяч 268, Таджикистане — 13 тысяч 308.