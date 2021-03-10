Ташиева вместо Пушкина. Идею о переименовании улицы депутаты не поддержали

Улицу Пушкина в Джалал-Абаде не будут переименовывать в честь брата председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева. Об этом 24.kg сообщил пресс-секретарь мэра Азамат Жээнбеков.

По его словам, глава муниципалитета Эрнисбек Ормоков на сессии горкенеша по обсуждению вопроса о присвоении названий улицам города внес предложение депутатам о том, чтобы не переименовывать улицу Пушкина в честь Каныбека Ташиева.

Депутаты поддержали предложение мэра. Поэтому название улицы Пушкина осталось неизменным.

Отметим, ранее местный житель 24.kg рассказал, что в Джалал-Абаде центральную улицу хотят назвать в честь брата главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

«Я хорошо знаю Каныбека. Он является братом Камчыбека Кыдыршаевича. В свое время он внес огромный вклад в развитие города, района, выплатив большие налоги в местный бюджет. С детства занимался предпринимательством. Собирал вату и помогал продавать местному населению по выгодной для них цене. Кроме того, у него были заправочные, если вы знаете. Он очень много налогов выплатил в бюджет. Конечно, точную сумму сейчас не смогу назвать. Как человек, который хорошо был с ним знаком, и земляк, прошу вас поддержать эту инициативу», — говорил председатель спецкомисии по переименованию улиц Сайдилла Чимбердиев, обращаясь к горожанам.