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Общество

В Джалал-Абаде улицу Пушкина хотят переименовать в честь брата Камчыбека Ташиева

В Джалал-Абаде центральную улицу хотят назвать в честь брата главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Об этом 24.kg сообщил местный житель Бакыт Молдожанов.

По его словам, накануне в горкенеше прошло собрание горожан с депутатами. Председатель спецкомиссии по переименованию улиц города Сайдилла Чимбердиев рассказал, что в горкенеш поступило обращение от граждан и родственников с просьбой переименовать одну из центральных улиц — Пушкина и присвоить ей имя Каныбека Ташиева.

Собравшиеся поинтересовались, кем был Каныбек Ташиев.

«Я хорошо знаю Каныбека. Он является братом Камчыбека Кыдыршаевича. В свое время он внес огромный вклад в развитие города, района, выплатив большие налоги в местный бюджет. С детства занимался предпринимательством. Собирал вату и помогал продавать местному населению по выгодной для них цене. Кроме того, у него были заправочные, если вы знаете. Он очень много налогов выплатил в бюджет. Конечно, точную сумму сейчас не смогу назвать. Как человек, который хорошо был с ним знаком, и земляк, прошу вас поддержать эту инициативу», — обратился к горожанам Сайдилла Чимбердиев.

Отметим, старший брат Камчыбека Ташиева Каныбек Ташиев умер в июле 2020 года после продолжительной болезни.

По данным osoo.kg, он являлся учредителем нефтебазы ОсОО «Томас».

Бакыт Молдожанов отметил, что было также второе предложение.

«Братья Маматовы, Урмат и Бакыт, один из которых вице-мэр, другой — действующий депутат местного кенеша, предложили назвать улицу в честь их отца — Самагана Маматова, который в 2000-е был депутатом Жогорку Кенеша. Но это предложение не нашло поддержки», — рассказал он.

В мэрии Джалал-Абада 24.kg прокомментировали инициативу.

«Сегодня на сессии городского кенеша рассматривается вопрос переименования и присвоения названий улицам города. Вопрос переименования центральной улицы Пушкина в улицу имени брата Камчыбека Ташиева Каныбека Ташиева будет решаться на этом собрании. Итоги сообщим по его завершении», — сказали чиновники.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185912/
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