«На днях». В Минздраве не могут сказать, когда поступят вакцины от COVID-19

В Министерстве здравоохранения и социального развития ждут поступления вакцин от COVID-19. «Все обещают на днях», — сообщил 24.kg глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, российская сторона обещала начать поставки «Спутник V» в ближайшее время. «Кыргызстан уже стоит в очереди. На переговорах президентов КР и РФ было озвучено, что 500 тысяч доз полностью поступят до мая. Ждем гумпомощь от Китая в виде 150 тысяч доз вакцины («Синофарм»), а также 1,2 миллиона доз AstraZeneca, тоже поэтапно», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Он отметил, что списки тех, кто получит вакцину в первую очередь, уже есть. Это медики, учителя и другие лица, имеющие массовые контакты во время работы. «Все будет добровольно. Желающие смогут отказаться. Подготовлена нацпрограмма, наши специалисты прошли обучение, как делать прививки», — добавил Алымкадыр Бейшеналиев.

Ранее сообщалось, что начать вакцинацию планировали в конце февраля — начале марта. Однако точных дат в Минздраве сегодня назвать не могут.