Вакцинация от COVID-19. Минздрав надеется получить 500 тысяч доз «Спутник V»

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев ведет переговоры с российскими специалистами по поводу вакцинации от COVID-19. Об этом он сообщил 24.kg.

«Сейчас только был на встрече с российскими врачами, прибывшими по поводу вакцины. Три дня уже консультируемся. В ближайшее время вылетаю в Москву, встречусь с министрами и другими лицами. Мы останавливаемся на «Спутник V». 500 тысяч доз вакцины против коронавируса я просил в виде помощи. Вопрос, думаю, решится, остальное будем покупать», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Он добавил, что на днях ожидается встреча первых лиц Кыргызстана и России. «Вакцинацию мы планировали начать в конце февраля — начале марта. Но все будет зависеть от итогов встречи 24 февраля», — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что вакцинация будет добровольной.