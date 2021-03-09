Митинг против Конституции закончился. Организаторы ждут реакцию властей

Митинг против новой редакции Конституции закончился.

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Организаторы заявили, что если реакция от властей не последует, то они будут выходить на регулярные акции протеста.

«Парламент сейчас не имеет ни юридического, ни морального права писать законы. Об этом говорится в решении Венецианской комиссии и многих международных организаций. Писать Конституцию нужно руками депутатов седьмого созыва», — заключил инициатор митинга Жениш Молдокматов.

Ранее он сообщал, что активисты готовы подать в суд на президента Садыра Жапарова и депутатов за узурпацию власти.