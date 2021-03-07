Новые правила регистрации. Как абитуриенту попасть на ОРТ

В этом учебном году регистрация на ОРТ проводится в онлайн-режиме на сайте Центра оценки в образовании и методов в обучении, который и проводит тестирование.

Редакция 24.kg узнала, как зарегистрироваться и какие документы необходимы абитуриентам.

1 Зачем сдавать Общереспубликанское тестирование? ОРТ является обязательным для поступления как на грантовые места, так и на все формы обучения на контрактной основе (очной, заочной и вечерней). Обязательными для абитуриента, которые хотят поступить на грантовое место, являются тест основной и не менее одного по специальности. Для желающих учиться на контрактной основе достаточно сдать основной тест. Экзамен по профилю дает им преимущество при зачислении на соответствующие направления. Предметные тесты проводятся по английскому языку, химии, биологии, физике, математике, истории, кыргызскому языку и литературе, русскому языку и литературе. Предметный тест оценивается отдельно от основного. Перечень направлений и специальностей, а также перечень предметных тестов можно скачать по ссылке.

2 Кто может принять участие в тестировании? Учащиеся 11-го класса общеобразовательной школы или выпускного курса среднего профессионального учебного заведения;

выпускники прошлых лет, окончившие общеобразовательную школу (среднее профессиональное учебное заведение), не имеющие высшего образования и не обучающиеся в настоящее время в высшем учебном заведении;

люди с высшим профессиональным образованием имеют право участвовать в тестировании при условии их поступления в вуз на полный курс очной формы обучения на контрактной основе по направлениям и специальностям, по которым запрещена подготовка по заочной, очно-заочной, дистанционной форме обучения и в форме экстерната.

3 ОРТ могут проходить только граждане Кыргызстана? Нет. Иностранные граждане, имеющие среднее образование, также могут сдать Общереспубликанское тестирование для участия в конкурсе на контрактные места вузов КР. Иностранцы также могут обратиться в вузы, чтобы уточнить порядок приема в учебное заведение. Кроме того, тестирование могут пройтиграждане Казахстана, России, Беларуси и Таджикистана, если претендуют на обучение по гранту КР на основании международного соглашения о сотрудничестве в области образования.

4 Какие документы необходимы для регистрации? Для заполнения онлайн-формы регистрации выпускники должны получить доступ к личному кабинету. Абитуриентам, оканчивающим школу в этом году, его выдают ответственные лица по ОРТ по месту обучения. Выпускникам прошлых лет – ответственные по ОРТ в райоо (гороо) по месту жительства после предъявления лично оригиналов паспорта и аттестата (диплома), свидетельствующих о полученном среднем образовании. Без получения доступа абитуриент не сможет зайти на сайт для регистрации. Это сделано для исключения сдачи теста третьими лицами. После получения доступа выпускникам, оканчивающим в этом году среднюю школу или профессиональную образовательную организацию, понадобятся: номер мобильного телефона, электронные фотографии оригинала паспорта (лицевая и оборотная стороны), если абитуриенту исполнилось 16 лет. Если нет, то необходимо получить справку с места учебы. На ней должна быть фотография, заверенная печатью учебного заведения, а также подпись директора. Кроме того, необходимо приложить электронную фотографию (как на документы – в анфас (прямо), на светлом фоне, в хорошем разрешении). Должно быть видно лицо без теней. Запрещены головные уборы, кроме хиджаба, но при этом должны быть открыты лоб и подбородок, чтобы идентифицировать человека, который придет на тест. Выпускники прошлых лет должны будут прикрепить еще и фотографию оригинала аттестата (диплома о среднем специальном образовании). Документы должны быть сфотографированы крупным планом сверху, чтобы четко читались все надписи, видны фотографии. Важно! В дальнейшем номер телефона будет использоваться в качестве логина не только для регистрации, но и для входа в систему онлайн-регистрации в вузы. На него после подведения итогов придет смс с кодом для участия в конкурсе на поступление в вуз. Поэтому не следует его менять после прохождения регистрации. Кроме того, абитуриент должен оплатить регистрационный взнос за основной и каждый из выбранных тестов – по 370 сомов за один. Заплатить необходимую сумму можно в Расчетно-сберегательную компанию или другой коммерческий банк и предъявить квитанцию об оплате ответственному лицу по ОРТ либо в своем личном кабинете ввести номер квитанции и сумму.

5 Можно ли пройти ОРТ без регистрации? Нет. Абитуриенты без документов, удостоверяющих личность, и без регистрации на ОРТ на тестирование допускаться не будут. Если учащийся 11-го класса школы (выпускного курса колледжа, техникума) не достиг 16 лет и у него нет паспорта, то в качестве удостоверения его личности могут быть использованы оригинал справки и электронная фотография этой справки из школы с фотографией учащегося.

6 Можно ли пройти пробное тестирование? - Да, бесплатно пройти пробные тесты, как основной, так и дополнительные, можно на сайте ЦООМО. Там же есть необходимые пособия, видеоматериалы. Кроме того, можно обратиться в ЦООМО, чтобы сдать пробный тест очно. Его стоимость – 150 сомов. В этом случае абитуриент не только узнает свой результат, но ему выдадут сертификат, где отметят все его слабые и сильные места. Можно будет посмотреть, какие знания надо подтянуть для прохождения ОРТ. Результаты пробного теста не учитываются при прохождении Общереспубликанского тестирования.

7 ОРТ тоже будет проходить в онлайн-режиме? Нет. Само тестирование будет проходить в традиционном формате с 17 по 23 мая.