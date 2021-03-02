В Кыргызстане проводится регистрация на ОРТ

Зарегистрироваться на ОРТ можно до 9 апреля. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления школьного и внешкольного образования МОиН Марат Усеналиев.

По его словам, по оперативным данным, число выпускников в этом учебном году составляет 58 тысяч 287 учеников.

«ОРТ могут сдавать и выпускники прошлых годов, желающие поступить в вузы. Тестирование является добровольным, но граждане, желающие поступить в вузы Кыргызстана, должны его пройти», — отметил он.

В Центре оценки в образовании и методов обучения отметили, что регистрация проводится онлайн на сайте центра. Там же выпускники могут пройти пробные онлайн-тесты, найти бесплатные и платные пособия для подготовки, видеоуроки.

Регистрация выпускников этого года проводится по месту обучения, прошлых лет — в районных или городских отделах образования по месту жительства. «После предоставления всех необходимых документов выпускники получат доступ к личным кабинетам», — отметила аналитик Центра оценки в образовании и методов обучения Инна Валькова.

Стоимость регистрационного взноса за основной, а также за каждый предметный тесты — 370 сомов.

Само тестирование будет проводиться с 17 по 23 мая. Всего по республике будет организовано около 120 тестовых центров.

По вопросам онлайн-регистрации на ОРТ можно обращаться по номерам: 0312664838, 0500664838, 0770664838, 0222664838.