Сделайте достойной нашу зарплату. Врач обратился к Садыру Жапарову

Президента Садыра Жапарова просят решить вопрос с повышением заработных плат медицинским работникам. Видеообращение записал врач ЦСМ № 14 Бахтияр Абсаматов.

Он говорит, что за февраль получил 10 тысяч 100 сомов.

«Это базовый оклад — 5 тысяч сомов, доплата от мэрии Бишкека — 1 тысяча 600 сомов и доплата на основе индикаторов — 5 тысяч 500 сомов. Медсестра с 30-летним стажем получила 10 тысяч 300 сомов», — говорит он.

Бахтияр Абсаматов добавляет, что доплаты за индикаторы выплачиваются с месячной задержкой. «То есть если я сдаю их в январе, то выплачивают только в конце февраля. Почему такая задержка — нам не объясняют. Минздрав обещал в январе убрать эти индикаторы, но в феврале подписывают приказ, что и дальше будут доплачивать за индикаторы и оплата будет также после 25-го числа следующего месяца. Но если честно, эти индикаторы не работают, нам эта система не нужна. Просто поднимите всем медикам базовый оклад, сделайте достойную заработную плату, почему это так сложно? Зачем что-то придумывать?» — сказал медик.

Бахтияр Абсаматов также просит разобраться с начислением отпускных, отмечая, что в других госучреждениях они почти в два раза больше размера заработной платы. «А у нас почему-то иногда получается даже меньше», — добавил он.

Отметим, что, по словам министра здравоохранения и социального развития Алымкадыра Бейшеналиева, ведомство разработало три варианта повышения зарплат медикам и передало их в правительство, Жогорку Кенеш и президенту. Ранее он говорил, что базовый оклад будет повышен вдвое как врачам, так и медсестрам.