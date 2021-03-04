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Общество

Скандал с матчеством. Заседание суда отложили во второй раз

Судебное разбирательство по делу Алтын Капаловой, которая сменила своим детям фамилию и дала матчество (матроним), снова перенесли. Об этом она сообщила 24.kg.

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По ее словам, заседание не состоится, потому что на этот раз судья заболел.

«Спасибо всем журналистам за участие и участность. Без вас мне еще на первом заседании аннулировали бы записи, в этом я уверена», — рассказала Алтын Капалова.

Отметим, что первое судебное разбирательство должно было пройти еще 25 февраля, но его отложили — судья уехал на семинар.

Департамент регистрации населения и актов гражданского состояния ГРС ранее подал в суд на активистку и феминистку Алтын Капалову. Поводом иска послужило то, что она дала своим детям не отчество, а матчество (матроним) и сменила фамилию.

Позже замдиректора департамента Галия Аманова сообщила, что только суд может вынести решение об аннулировании переоформления, поскольку из электронного реестра данных эту запись тоже нужно удалять, а это возможно, опять же, только по распоряжению суда. Она добавила, что виновата в данном случае сотрудница, которая занималась переоформлением. Ей грозит дисциплинарное взыскание.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185365/
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