Супруга Курсана Асанова перенесла инсульт, но ее продолжают вызывать на допросы

Супруга экс-заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова Кульнара Усенканова перенесла инсульт, но ее продолжают вызывать на допросы. Об этом 24.kg рассказала адвокат Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, следователи настаивают на принудительном приводе, поскольку Усенканову выписали из больницы и она сейчас находится дома. «У следователей очень странная логика. Моя подзащитная тяжело больна. Она проходит сейчас реабилитацию. К ней не вернулась речь, она не может толком ходить. Какие допросы? Я предоставляю регулярно все справки и медицинские свидетельства ее состояния, но повестки продолжают отправлять. Это же пытки натуральные. Человека после инсульта, не восстановившегося, нельзя подвергать стрессу, тем более допрашивать», — отметила Таалайгуль Токтакунова.

Отметим, по версии следствия, Кульнара Усенканова в 2017-2018 годах получила от гражданина А.О. денежные средства в размере более $5 миллионов для ведения общего бизнеса, которые отказывается возвращать.

Напомним, ранее Кульнара Усенканова фигурировала в другом уголовном деле — о неуплате налогов. Дело вела Военная прокуратура. Известно, что супруга Курсана Асанова ранее владела несколькими фирмами, затем их ликвидировали. В 2019-м Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту неуплаты налогов и передала расследование в Военную прокуратуру.