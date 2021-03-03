США выразили озабоченность по поводу освобождения Камчи Кольбаева из-под стражи

Соединенные Штаты Америки глубоко озабочены освобождением главаря транснациональной организованной преступной группировки Камчыбека Кольбаева. Об этом заявил посол США в Кыргызстане Дональд Лу.

По его словам, сеть по незаконному распространению наркотиков Камчыбека Кольбаева отравляет детей в Центральной Азии, России и Европе, поэтому Госдепартамент США предложил вознаграждение в размере до $1 миллиона за информацию, ведущую к разрушению этой преступной сети.

На недавней встрече с руководством ГКНБ посол Лу повторил обязательство США поддерживать усилия правоохранительных органов Кыргызстана по расследованию и привлечению к ответственности Кольбаева.

Власти США намерены увеличить размер вознаграждения, предлагаемого за разрушение преступной сети Кольбаева, и создать улучшенный механизм, позволяющий гражданам Кыргызстана получить это вознаграждение, чтобы помочь правительству КР избавить страну от угрозы, исходящей от преступного синдиката. из заявления посла США в КР Дональда Лу

Накануне Бишкекский городской суд отпустил криминального авторитета под подписку о невыезде. Сегодня ГКНБ объяснил, почему Кольбаеву была изменена мера пресечения.

«В рамках расследуемого ГКНБ другого уголовного дела в отношении Камчыбека Асанбека по факту легализации преступных доходов сумма ущерба составляет более 250 миллионов сомов. Родственники подозреваемого на депозитный счет внесли 49,6 миллиона сомов. Остальную сумму Камчыбек Асанбек должен заплатить в бюджет государства до конца апреля 2021 года», — говорится в релизе ГКНБ.

Камчи Кольбаева задержали 21 октября. Ему вручили уведомление о подозрении по статье «Создание преступной организации или участие в ней» УК КР. Решением Первомайского районного суда кримавторитета водворили в СИЗО ГКНБ до окончания следствия.