14:30
USD 84.81
EUR 101.79
RUB 1.14
Общество

США выразили озабоченность по поводу освобождения Камчи Кольбаева из-под стражи

Соединенные Штаты Америки глубоко озабочены освобождением главаря транснациональной организованной преступной группировки Камчыбека Кольбаева. Об этом заявил посол США в Кыргызстане Дональд Лу.

По его словам, сеть по незаконному распространению наркотиков Камчыбека Кольбаева отравляет детей в Центральной Азии, России и Европе, поэтому Госдепартамент США предложил вознаграждение в размере до $1 миллиона за информацию, ведущую к разрушению этой преступной сети.

На недавней встрече с руководством ГКНБ посол Лу повторил обязательство США поддерживать усилия правоохранительных органов Кыргызстана по расследованию и привлечению к ответственности Кольбаева.

Власти США намерены увеличить размер вознаграждения, предлагаемого за разрушение преступной сети Кольбаева, и создать улучшенный механизм, позволяющий гражданам Кыргызстана получить это вознаграждение, чтобы помочь правительству КР избавить страну от угрозы, исходящей от преступного синдиката.

из заявления посла США в КР Дональда Лу

Накануне Бишкекский городской суд отпустил криминального авторитета под подписку о невыезде. Сегодня ГКНБ объяснил, почему Кольбаеву была изменена мера пресечения.

«В рамках расследуемого ГКНБ другого уголовного дела в отношении Камчыбека Асанбека по факту легализации преступных доходов сумма ущерба составляет более 250 миллионов сомов. Родственники подозреваемого на депозитный счет внесли 49,6 миллиона сомов. Остальную сумму Камчыбек Асанбек должен заплатить в бюджет государства до конца апреля 2021 года», — говорится в релизе ГКНБ.

Камчи Кольбаева задержали 21 октября. Ему вручили уведомление о подозрении по статье «Создание преступной организации или участие в ней» УК КР. Решением Первомайского районного суда кримавторитета водворили в СИЗО ГКНБ до окончания следствия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185279/
просмотров: 545
Версия для печати
Материалы по теме
В ГКНБ объяснили, почему отпустили Камчи Кольбаева
Камчи Кольбаева отпустили на свободу
Криминальный авторитет Камчи Кольбаев будет находиться в ИК-47 до 22 марта
Айсулуу Тыныбекова призналась, что получала от Камчи Кольбаева автомобиль
Слукавил. Садыр Жапаров общался с Камчи Кольбаевым не только в СИЗО
Видео с Камчи в ИК № 47: заключенные отмечали дни истории и памяти предков
Кримавторитету Камчи Кольбаеву устроили пышную встречу в колонии № 47
Криминального авторитета Камчи Кольбаева перевели в ИК-47
Камчи Кольбаев останется в СИЗО ГКНБ. Адвокаты отозвали жалобу
Камчи Кольбаева не привезли в суд. Заседание отложили
Популярные новости
Супруга Алмазбека Атамбаева летит в&nbsp;Москву. Кто ее&nbsp;пригласил Супруга Алмазбека Атамбаева летит в Москву. Кто ее пригласил
В&nbsp;ГКНБ не&nbsp;могут объяснить, почему Райымбек Матраимов лежит в&nbsp;частной больнице В ГКНБ не могут объяснить, почему Райымбек Матраимов лежит в частной больнице
Закрытые границы, переносы и&nbsp;возвраты. Как летать во&nbsp;время пандемии Закрытые границы, переносы и возвраты. Как летать во время пандемии
Хоспис для четвероногих. Как Ольга спасает брошенных кошек и&nbsp;собак Хоспис для четвероногих. Как Ольга спасает брошенных кошек и собак
Бизнес
12+&nbsp;Спасибо, что растете вместе с&nbsp;нами. С&nbsp;днем рождения, Ошка! 12+ Спасибо, что растете вместе с нами. С днем рождения, Ошка!
Мобильное приложение MegaPay: более 400 сервисов и&nbsp;услуг в&nbsp;режиме онлайн Мобильное приложение MegaPay: более 400 сервисов и услуг в режиме онлайн
Акция для женщин: кредитки по&nbsp;сниженным ставкам в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo;! Акция для женщин: кредитки по сниженным ставкам в «Бакай Банке»!
&laquo;ЧЕТРА&raquo; и&nbsp;&laquo;КОРТЭС&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве и&nbsp;взаимодействии «ЧЕТРА» и «КОРТЭС» подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии
3 марта, среда
14:29
Народ лишили права увидеть текст Конституции. Юристы требуют опубликовать проект Народ лишили права увидеть текст Конституции. Юристы тр...
14:27
Завтра в трех жилмассивах Бишкека временно не будет воды
14:21
Четырнадцатилетняя жертва насилия выиграла суд против Чуйской школы-интерната
14:09
США выразили озабоченность по поводу освобождения Камчи Кольбаева из-под стражи
14:06
В городе Ош митингуют против завода, который не соблюдает экологические нормы