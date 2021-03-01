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Общество

Change.org должны разблокировать. Решение суда отменено

Верховный суд отменил решение Октябрьского районного суда по блокировке сайта для петиций change.org. Об этом 24.kg сообщил юрист Нурбек Сыдыков.

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В Госкомсвязи не поступало решение суда по блокировке сайта Change.org

По его словам, Верховный суд направил дело на повторное рассмотрение в первую инстанцию.

Юрист подчеркивает, что по закону до вынесения нового решения суда сайт должен быть разблокирован.

Напомним, в июле 2020 года в Кыргызстане заблокировали сайт петиций change.org, где активные граждане собирали подписи по различным инициативам. Одной из последних была петиция за отставку президента Сооронбая Жээнбекова. Позже Октябрьский районный суд столицы признал ресурс экстремистским.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185050/
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