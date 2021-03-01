10:25
USD 84.75
EUR 102.96
RUB 1.14
Общество

Заражение ребенка ВИЧ. Денег на выплату компенсации у больницы нет

Руководство Кызыл-Кийской территориальной больницы (ТБ) обратилось к Минздраву и Фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) с просьбой выделить 2 миллиона сомов на выплату компенсации морального вреда ребенку, заразившемуся ВИЧ по вине врачей. Об этом 24.kg сообщил директор ТБ Жалалидин Рахматулаев.

Ранее сообщалось о взыскании морального вреда с больницы и Министерства здравоохранения. Однако в юротделе Минздрава заявили, что взыскиваться сумма будет не с министерства, а именно с больницы. Затем в регрессном порядке — с самих медработников, допустивших этот случай.

«Мы написали судебным исполнителям о готовности выплачивать компенсацию. Но в смете у нас нет такой статьи расходов, поэтому я обратился в ФОМС. Впоследствии в регрессном порядке виновные должны компенсировать ущерб, выплаченный за счет больницы», — сказал Жалалидин Рахматулаев.

По его словам, речь идет о лаборанте и заведующем отделением трансфузиологии. «Я их уже предупреждал, поскольку в свое время суд признал их виновными (но освободил от наказания из-за истечения срока давности. — Прим. 24.kg). Конечно, они не готовы выплачивать, скорее всего, позже будет судебная тяжба», — не исключил директор больницы.

Напомним, инцидент произошел в 2010 году. Годовалый ребенок получил тяжелую травму головы и впал в кому. В больнице ему сделали переливание крови. Позже выяснилось, что у донора была ВИЧ-инфекция. Медработники, осуществлявшие забор донорской крови, по словам юристов, не провели надлежащее анкетирование.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184931/
просмотров: 134
Версия для печати
Материалы по теме
До конца января кыргызстанцы могут бесплатно получить самотесты на ВИЧ
В Кыргызстане людям, живущим с ВИЧ, помогли продуктовыми наборами
ВИЧ — не приговор. Как тест может изменить жизнь человека
За 10 месяцев в Кыргызстане у 152 беременных диагностирована ВИЧ-инфекция
Бесплатное тестирование на ВИЧ проводят на крупных рынках Бишкека
БГК готов выделить более 8 миллионов сомов для профилактики и лечения ВИЧ
Мобильные бригады ПРООН предоставляют медицинские услуги пациентам на дому
Экспресс-тесты на ВИЧ появятся в Кыргызстане не раньше середины 2021 года
Бишкекчане могут бесплатно пройти тестирование на ВИЧ
В Кыргызстане растет число ВИЧ-инфицированных
Популярные новости
Страшнее, чем COVID-19, или Как не&nbsp;заболеть раком Страшнее, чем COVID-19, или Как не заболеть раком
Закрытые границы, переносы и&nbsp;возвраты. Как летать во&nbsp;время пандемии Закрытые границы, переносы и возвраты. Как летать во время пандемии
Хоспис для четвероногих. Как Ольга спасает брошенных кошек и&nbsp;собак Хоспис для четвероногих. Как Ольга спасает брошенных кошек и собак
Неделя-24. Президент съездил к&nbsp;Путину, а&nbsp;Матраимов перебрался из&nbsp;СИЗО в&nbsp;клинику Неделя-24. Президент съездил к Путину, а Матраимов перебрался из СИЗО в клинику
Бизнес
Как природный газ помог детям школы-интерната &#8470;&nbsp;21 Как природный газ помог детям школы-интерната № 21
Запишите в&nbsp;свои контакты круглосуточную поддержку О! &mdash;&nbsp;на&nbsp;связи 24/7 Запишите в свои контакты круглосуточную поддержку О! — на связи 24/7
Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона
Копить на&nbsp;жилье 11&nbsp;лет или взять ипотеку &laquo;‎Бай-Тушума&raquo; на&nbsp;15&nbsp;лет: что выгоднее? Копить на жилье 11 лет или взять ипотеку «‎Бай-Тушума» на 15 лет: что выгоднее?
1 марта, понедельник
10:23
Ни бензина, ни дизельного топлива. В Исфане закрыты почти все заправки Ни бензина, ни дизельного топлива. В Исфане закрыты поч...
10:17
Заражение ребенка ВИЧ. Денег на выплату компенсации у больницы нет
10:16
Cборная Кыргызстана завоевала 13 медалей турнира по борьбе в Киеве
10:16
Весь мир отказался. Против открытия школ-интернатов выступают правозащитники
10:13
COVID-19 в мире. Заразились более 114 миллионов, умерли более 2,5 миллиона