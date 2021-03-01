Заражение ребенка ВИЧ. Денег на выплату компенсации у больницы нет

Руководство Кызыл-Кийской территориальной больницы (ТБ) обратилось к Минздраву и Фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) с просьбой выделить 2 миллиона сомов на выплату компенсации морального вреда ребенку, заразившемуся ВИЧ по вине врачей. Об этом 24.kg сообщил директор ТБ Жалалидин Рахматулаев.

Ранее сообщалось о взыскании морального вреда с больницы и Министерства здравоохранения. Однако в юротделе Минздрава заявили, что взыскиваться сумма будет не с министерства, а именно с больницы. Затем в регрессном порядке — с самих медработников, допустивших этот случай.

«Мы написали судебным исполнителям о готовности выплачивать компенсацию. Но в смете у нас нет такой статьи расходов, поэтому я обратился в ФОМС. Впоследствии в регрессном порядке виновные должны компенсировать ущерб, выплаченный за счет больницы», — сказал Жалалидин Рахматулаев.

По его словам, речь идет о лаборанте и заведующем отделением трансфузиологии. «Я их уже предупреждал, поскольку в свое время суд признал их виновными (но освободил от наказания из-за истечения срока давности. — Прим. 24.kg). Конечно, они не готовы выплачивать, скорее всего, позже будет судебная тяжба», — не исключил директор больницы.

Напомним, инцидент произошел в 2010 году. Годовалый ребенок получил тяжелую травму головы и впал в кому. В больнице ему сделали переливание крови. Позже выяснилось, что у донора была ВИЧ-инфекция. Медработники, осуществлявшие забор донорской крови, по словам юристов, не провели надлежащее анкетирование.