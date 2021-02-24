Впервые с госорганов взыскана компенсация морального вреда: в пользу ребенка

Правовая клиника «Адилет» добилась взыскания компенсации в пользу мальчика, заразившегося ВИЧ по вине врачей. Об этом сообщается на странице организации в Facebook. Это первый прецедент в Кыргызстане, когда юристы добились компенсации морального вреда от государственных органов.



Уточняется, что инцидент произошел в 2010 году. Годовалый мальчик по имени Асан (имя изменено. — Прим. 24.kg) получил тяжелую травму головы и впал в кому. Его доставили в местную больницу. Врачи сделали мальчику переливание крови и ввели плазму. Как выяснилось позже, у донора была ВИЧ-инфекция.



«В 2011-м Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту заражения Асана ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего выполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей. По результатам следствия двум медицинским работникам были предъявлены обвинения и дело передано в суд. Медработники были признаны виновными, но освобождены от наказания из-за истечения срока давности», — отметили адвокаты.



В ноябре 2019 года мать Асана Майрам (имя изменено) обратилась в «Адилет» за юридической помощью. Юристы подготовили иск о взыскании морального вреда с больницы и Министерства здравоохранения. В результате судебных тяжб, которые продолжались более года, суды республики приняли решение о взыскании 2 миллионов сомов в пользу семьи мальчика.





