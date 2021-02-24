09:28
USD 84.65
EUR 102.43
RUB 1.14
Общество

Впервые с госорганов взыскана компенсация морального вреда: в пользу ребенка

Правовая клиника «Адилет» добилась взыскания компенсации в пользу мальчика, заразившегося ВИЧ по вине врачей. Об этом сообщается на странице организации в Facebook. Это первый прецедент в Кыргызстане, когда юристы добились компенсации морального вреда от государственных органов.

Уточняется, что инцидент произошел в 2010 году. Годовалый мальчик по имени Асан (имя изменено. — Прим. 24.kg) получил тяжелую травму головы и впал в кому. Его доставили в местную больницу. Врачи сделали мальчику переливание крови и ввели плазму. Как выяснилось позже, у донора была ВИЧ-инфекция.

«В 2011-м Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту заражения Асана ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего выполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей. По результатам следствия двум медицинским работникам были предъявлены обвинения и дело передано в суд. Медработники были признаны виновными, но освобождены от наказания из-за истечения срока давности», — отметили адвокаты.

В ноябре 2019 года мать Асана Майрам (имя изменено) обратилась в «Адилет» за юридической помощью. Юристы подготовили иск о взыскании морального вреда с больницы и Министерства здравоохранения. В результате судебных тяжб, которые продолжались более года, суды республики приняли решение о взыскании 2 миллионов сомов в пользу семьи мальчика.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184373/
просмотров: 283
Версия для печати
Материалы по теме
Доведение школьника до самоубийства. Суд оставил приговор охранникам в силе
В Бишкеке у здания суда вновь митингуют сторонники Райымбека Матраимова
МВД и Минфин не хотят выплачивать компенсацию жертве пыток. Начался суд
Бакиру Таирову изменили меру пресечения. Ранее он выплатил ущерб
В Кыргызстане выявили 70 новых случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 85 689
Акин Токталиев передумал подавать в суд на президента Садыра Жапарова
Акин Токталиев намерен подать в суд на президента Садыра Жапарова
Уголовное преследование экс-мэра Бишкека. О пророчестве Ташполота Тюлеева
Бишкекский горсуд оставил Мухаммедкалыя Абылгазиева под стражей
Суд по делу Райымбека Матраимова прокомментировал Садыр Жапаров
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;коронавируса скончались еще шесть человек В Кыргызстане от коронавируса скончались еще шесть человек
Оплату за&nbsp;проезд в&nbsp;троллейбусах поднимут до&nbsp;11&nbsp;сомов, в&nbsp;маршрутках&nbsp;&mdash; до&nbsp;15&nbsp;сомов Оплату за проезд в троллейбусах поднимут до 11 сомов, в маршрутках — до 15 сомов
Чемодан, вокзал, а&nbsp;дальше? Что делать, если хочешь уехать на&nbsp;ПМЖ в&nbsp;Европу Чемодан, вокзал, а дальше? Что делать, если хочешь уехать на ПМЖ в Европу
Бишкек глазами Мураками и&nbsp;Уэхара: японцы и&nbsp;кыргызы очень похожи Бишкек глазами Мураками и Уэхара: японцы и кыргызы очень похожи
Бизнес
Смотрите Лигу чемпионов на&nbsp;канале Q&nbsp;Sport Arena в&nbsp;приложении O!TV Смотрите Лигу чемпионов на канале Q Sport Arena в приложении O!TV
Пополняйте MBank online без комиссии через мобильное приложение MegaPay Пополняйте MBank online без комиссии через мобильное приложение MegaPay
Второй телефон в&nbsp;подарок при покупке смартфона INOI 5 2021 Второй телефон в подарок при покупке смартфона INOI 5 2021
&laquo;Дружба&raquo; Финразведки и&nbsp;Финпола: в&nbsp;свою пользу, но&nbsp;против бизнеса и&nbsp;инвесторов «Дружба» Финразведки и Финпола: в свою пользу, но против бизнеса и инвесторов
24 февраля, среда
09:27
Проект бюджета Бишкека рассмотрят депутаты горкенеша на очередной сессии Проект бюджета Бишкека рассмотрят депутаты горкенеша на...
09:19
За ночь на автодороге Бишкек — Ош сошли четыре лавины
09:15
Впервые с госорганов взыскана компенсация морального вреда: в пользу ребенка
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень снизился до умеренного
08:55
Милиция продолжает штрафовать стихийных торговцев вокруг Ошского рынка
23 февраля, вторник
22:18
Проезд по автодороге Бишкек — Ош открыт
21:04
В офисе редакции газеты «Слово Кыргызстана» избили и. о. главного редактора