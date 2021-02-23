Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Кыргызстане

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения и социального развития выдал регистрационное удостоверение на вакцину «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По ее данным, регистрация вакцины в Кыргызстане позволит в ближайшее время провести вакцинацию населения для профилактики коронавирусной инфекции.

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В Минздравсоцразвития напомнили, что вакцина разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи и зарегистрирована в России в августе 2020 года.

«Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») — это комбинированная векторная вакцина, полученная биотехнологическим путем, при котором не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2. Препарат состоит из двух компонентов, в состав каждого из которых входит рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека», — отметили в ведомстве.

Отметим, ранее сообщалось, что Минздрав рассчитывает получить безвозмездно от России 500 тысяч доз вакцины «Спутник V».